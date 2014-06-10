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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП406067
Уникальный номер закупки
8301
Наименование закупки
Закупка кабельной продукции (повторно)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2014 21:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12
Почтовый адрес
652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12
Контактный телефон
+7 38452 2-61-83
Факс
Адрес электронной почты
ufimtsev.va@belon.ru
Ф.И.О. контактного лица
Уфимцев Валерий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Белово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка кабельной продукции (повторно)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка кабельной продукции (повторно)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно позициям лота
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Адрес получателя: 652616, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОВО, УЛ.ВАХРУШЕВА, 12 Тип поставки: автотранспортом поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12
Отсутствуют
28.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 100
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