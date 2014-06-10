Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки: DAP Поставка в пункте Условия оплаты: по факту (в днях) - АВАНС 0/0% 60 ДНЕЙ Сроки поставки: поставка товара до 25.06.2014 Требуется сертификат соответствия Дополнительные требования к поставке: Допускается отклонение от номинальной длины +/- 10% Гарантийный срок: с момента ввода в эксплуатацию 6 месяцев со дня отгрузки 12 месяцев