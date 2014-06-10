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    Главная / Торги / Закупка кабельной продукции (повторно)

    Закупка кабельной продукции (повторно)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2014 12:0010.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406067Дата и время окончания срока приема заявок Закупка кабельной продукции (повторно)БеловоПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406067

    Уникальный номер закупки

    8301

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка кабельной продукции (повторно)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2014 21:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Белон
    Все закупки и тендеры «Белон»

    Юридический адрес

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Почтовый адрес

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Контактный телефон

    +7 38452 2-61-83

    Факс

    Адрес электронной почты

    ufimtsev.va@belon.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уфимцев Валерий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Белово

    Закупки и тендеры Кемеровская Область

    Закупки и тендеры Двигатели и турбины, кроме двигателей авиационных, автомобильных и мотоциклетных

    Ключевые слова:

    кабель

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка кабельной продукции (повторно)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.06.201412.06.2014 20:3012.06.2014 20:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406067Подведение итогов не позднее Закупка кабельной продукции (повторно)Белово

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка кабельной продукции (повторно)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно позициям лота

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Адрес получателя: 652616, КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БЕЛОВО, УЛ.ВАХРУШЕВА, 12 Тип поставки: автотранспортом поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки: DAP Поставка в пункте Условия оплаты: по факту (в днях) - АВАНС 0/0% 60 ДНЕЙ Сроки поставки: поставка товара до 25.06.2014 Требуется сертификат соответствия Дополнительные требования к поставке: Допускается отклонение от номинальной длины +/- 10% Гарантийный срок: с момента ввода в эксплуатацию 6 месяцев со дня отгрузки 12 месяцев
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Белон»
    Все закупки и тендеры «Белон»

    Адрес местонахождения

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Наименование заказчика

    «Белон»
    Все закупки и тендеры «Белон»

    Адрес местонахождения

    652600, Кемеровская область, , Белово, Ленина, 12

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.11

    Производство строительных металлических конструкций

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель сигнально-блокировочный СБЗПу-7х0,9"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Кабель КОГРЭШ 3х4+1х2.5+1х2.5"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Кабель сварочный КГ 1х35"

    Кол-во: 100

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