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    Главная / Торги / на поставку аэродромных преобразователей для ОАО «МАШ»

    на поставку аэродромных преобразователей для ОАО «МАШ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.06.2014 14:0018.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401221701Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку аэродромных преобразователей АХА Power Coil 90кВА 400 Гц, с выходным кабелем 400Гц и ШРАП400 (26м)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401221701

    Уникальный номер закупки

    65

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на поставку аэродромных преобразователей для ОАО «МАШ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2014 15:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Протокол

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Контактный телефон

    +7 495 578-51-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    sopkp@svo.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Фирсова Христина Вячеславовна,Firsova_HV@svo.aero

    Место рассмотрения предложений

    141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Закупки и тендеры Московская Область

    Закупки и тендеры Услуги по торговле автотранспортными средствами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Заключение договора на поставку аэродромных преобразователей АХА Power Coil 90кВА 400 Гц, с выходным кабелем 400Гц и ШРАП400 (26м)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2014 14:00 GMT +318.06.2014 14:0018.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401221701Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку аэродромных преобразователей АХА Power Coil 90кВА 400 Гц, с выходным кабелем 400Гц и ШРАП400 (26м)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2014 14:0018.06.2014 14:0018.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401221701Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку аэродромных преобразователей АХА Power Coil 90кВА 400 Гц, с выходным кабелем 400Гц и ШРАП400 (26м)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2014 14:0015.07.2014 14:0015.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401221701Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку аэродромных преобразователей АХА Power Coil 90кВА 400 Гц, с выходным кабелем 400Гц и ШРАП400 (26м)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 14:0015.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401221701Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку аэродромных преобразователей АХА Power Coil 90кВА 400 Гц, с выходным кабелем 400Гц и ШРАП400 (26м)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку аэродромных преобразователей АХА Power Coil 90кВА 400 Гц, с выходным кабелем 400Гц и ШРАП400 (26м)

    Начальная цена

    6 970 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    2 штуки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ» №10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "аэродромные преобразователи"

    Кол-во: 2

    Лот 2

    Заключение договора на поставку аэродромного преобразователя АХА 2200 120 кВА горизонтальный 2 выхода

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.06.2014 14:00 GMT +318.06.2014 14:0018.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401221701Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку аэродромного преобразователя АХА 2200 120 кВА горизонтальный 2 выхода141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2014 14:0018.06.2014 14:0018.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401221701Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку аэродромного преобразователя АХА 2200 120 кВА горизонтальный 2 выхода141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2014 14:0015.07.2014 14:0015.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401221701Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку аэродромного преобразователя АХА 2200 120 кВА горизонтальный 2 выхода141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 14:0015.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401221701Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку аэродромного преобразователя АХА 2200 120 кВА горизонтальный 2 выхода141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заключение договора на поставку аэродромного преобразователя АХА 2200 120 кВА горизонтальный 2 выхода

    Начальная цена

    3 130 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ» №10Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с процедурной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО МАШ
    Все закупки и тендеры АО МАШ

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    50.10

    Торговля автотранспортными средствами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "аэродромный преобразователь"

    Кол-во: 1

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