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Номер извещения
31401221701
Уникальный номер закупки
65
Наименование закупки
на поставку аэродромных преобразователей для ОАО «МАШ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2014 15:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-51-25
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Фирсова Христина Вячеславовна,Firsova_HV@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
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Заключение договора на поставку аэродромных преобразователей АХА Power Coil 90кВА 400 Гц, с выходным кабелем 400Гц и ШРАП400 (26м)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2014 14:00 GMT +318.06.2014 14:0018.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401221701Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку аэродромных преобразователей АХА Power Coil 90кВА 400 Гц, с выходным кабелем 400Гц и ШРАП400 (26м)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2014 14:0018.06.2014 14:0018.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401221701Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку аэродромных преобразователей АХА Power Coil 90кВА 400 Гц, с выходным кабелем 400Гц и ШРАП400 (26м)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 14:0015.07.2014 14:0015.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401221701Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку аэродромных преобразователей АХА Power Coil 90кВА 400 Гц, с выходным кабелем 400Гц и ШРАП400 (26м)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
15.07.201415.07.2014 14:0015.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401221701Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку аэродромных преобразователей АХА Power Coil 90кВА 400 Гц, с выходным кабелем 400Гц и ШРАП400 (26м)141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку аэродромных преобразователей АХА Power Coil 90кВА 400 Гц, с выходным кабелем 400Гц и ШРАП400 (26м)
Начальная цена
6 970 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ» №10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Заключение договора на поставку аэродромного преобразователя АХА 2200 120 кВА горизонтальный 2 выхода
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2014 14:00 GMT +318.06.2014 14:0018.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401221701Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку аэродромного преобразователя АХА 2200 120 кВА горизонтальный 2 выхода141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2014 14:0018.06.2014 14:0018.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401221701Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку аэродромного преобразователя АХА 2200 120 кВА горизонтальный 2 выхода141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 14:0015.07.2014 14:0015.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401221701Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку аэродромного преобразователя АХА 2200 120 кВА горизонтальный 2 выхода141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
15.07.201415.07.2014 14:0015.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401221701Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку аэродромного преобразователя АХА 2200 120 кВА горизонтальный 2 выхода141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку аэродромного преобразователя АХА 2200 120 кВА горизонтальный 2 выхода
Начальная цена
3 130 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 141400 Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево, склад ОАО «МАШ» №10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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