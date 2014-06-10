Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на поставку сварочного ЗИПа

    Запрос ценовых котировок на поставку сварочного ЗИПа

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2014 15:0010.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406057Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку сварочного ЗИПаСанкт-Петербург, КолпиноПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406057

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на поставку сварочного ЗИПа

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Потребность

    Файл для заполнения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00 доб. 1314

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Lukinskaya@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукинская Юлия Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Оборудование электрическое

    Закупки и тендеры Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос ценовых котировок на поставку сварочного ЗИПа

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2014 15:00 GMT +310.06.2014 15:0010.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406057Дата и время окончания срока приема заявок Запрос ценовых котировок на поставку сварочного ЗИПаСанкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.06.2014 15:0010.06.2014 15:0010.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406057Дата и время вскрытия заявок Запрос ценовых котировок на поставку сварочного ЗИПаСанкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201410.07.2014 15:0010.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406057Подведение итогов не позднее Запрос ценовых котировок на поставку сварочного ЗИПаСанкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос ценовых котировок на поставку сварочного ЗИПа

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    464

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа от 30 календарных дней, оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день выставления накладной. Доставка DDP.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    27

    МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    28

    ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ролик, наконечник, вкладыш, валик"

    Кол-во: 464

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ФБУЗ ЛЕЧЕБНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211080735
    Поставка одноразовой посуды
    Поставка одноразовой посуды
    593539
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    432 255
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211080726
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (7)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593542
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    49 881 753
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211057336
    КО №1121/КО - Журналы и удостоверения 360/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    КО №1121/КО - Журналы и удостоверения 360/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной...
    590010
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 049 934
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014220
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Песчано-Уметского ПХГ №№ 19-бис, 142; Елшано-Курдюмское ПХГ - №№ 225, 230, 321, 351, 352, 388, 398, 378, 418, 368, 337; Степновское ПХГ - № 313
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Песчано-Уметского...
    593541
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    469 939 438
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237173
    Поставка листового проката 09Г2С
    Поставка листового проката 09Г2С
    593538
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080696
    КО №1156/КО - Поставка труб и фасонных изделий стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана для капитального ремонта участка магистральных тепловых сетей в ТК-18 для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»
    КО №1156/КО - Поставка труб и фасонных изделий стальных с тепловой изоляцией из...
    593540
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    638 743
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    ГСП-СЕРВИС
    Попозиционная № АП013889
    Поставка бытовой химии на объект строительства «КС-4 Воркутинская КЦ-2 Бованенково-Ухта» (051-2001061.0003)» для нужд ООО «ГСП-Сервис»
    Поставка бытовой химии на объект строительства «КС-4 Воркутинская КЦ-2 Бованенково-Ухта»...
    591922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Комеди Клаб продакшн
    Запрос предложений № ГП237170
    Аренда передвижной телевизионной станции для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Где_логика_8
    Аренда передвижной телевизионной станции для обеспечения производства (съемок)...
    593536
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 267 998
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить