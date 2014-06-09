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Номер извещения
ГП406056
Уникальный номер закупки
622-0406
Наименование закупки
Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования трубопроводов горячей воды, расположенных на промышленной площадке ОАО "Уралхиммаш"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.06.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-08-50
Факс
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Адрес электронной почты
adushkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Адушкин Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования трубопроводов горячей воды, расположенных на промышленной площадке ОАО "Уралхиммаш"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2014 10:00 GMT +309.06.2014 10:0009.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406056Дата и время окончания срока приема заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования трубопроводов горячей воды, расположенных на промышленной площадке ОАО "Уралхиммаш"Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2014 10:0009.06.2014 10:0009.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406056Дата и время вскрытия заявок Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования трубопроводов горячей воды, расположенных на промышленной площадке ОАО "Уралхиммаш"Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
19.06.201419.06.2014 10:0019.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406056Подведение итогов не позднее Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования трубопроводов горячей воды, расположенных на промышленной площадке ОАО "Уралхиммаш"Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение экспертизы промышленной безопасности и технического освидетельствования трубопроводов горячей воды, расположенных на промышленной площадке ОАО "Уралхиммаш"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
74
Документация лота
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