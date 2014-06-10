Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / выполнение работ по ремонту кровли здания кондитерского цеха, строение №3, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3

    выполнение работ по ремонту кровли здания кондитерского цеха, строение №3, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2014 16:0010.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401219481Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту кровли здания кондитерского цеха, строение №3, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3Ростов-на-ДонуПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401219481

    Уникальный номер закупки

    59/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение работ по ремонту кровли здания кондитерского цеха, строение №3, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2014 09:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Изменения в извещении

    Смета

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Юридический адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    Почтовый адрес

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Контактный телефон

    +7 863 210-15-61

    Факс

    +7 863 210-15-57

    Адрес электронной почты

    zakupki@ut-uvo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тишин Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ростов-на-Дону

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Работы кровельные

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту кровли здания кондитерского цеха, строение №3, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2014 16:00 GMT +310.06.2014 16:0010.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401219481Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по ремонту кровли здания кондитерского цеха, строение №3, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3Ростов-на-Дону

    Дата и время вскрытия заявок

    10.06.2014 16:0010.06.2014 16:0010.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401219481Дата и время вскрытия заявок выполнение работ по ремонту кровли здания кондитерского цеха, строение №3, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3Ростов-на-Дону

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.201411.06.2014 14:0011.06.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401219481Подведение итогов не позднее выполнение работ по ремонту кровли здания кондитерского цеха, строение №3, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3Ростов-на-Дону

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту кровли здания кондитерского цеха, строение №3, по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3

    Начальная цена

    1 102 226,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    994 м2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Шоссейная, 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: без авансирования, по факту выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), предоставления счета - фактуры Подрядчиком до 31 декабря 2014 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЮГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    45.22

    Устройство покрытий зданий и сооружений

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211057336
    КО №1121/КО - Журналы и удостоверения 360/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Петербургтеплоэнерго»
    КО №1121/КО - Журналы и удостоверения 360/78/2022/В для нужд Общество с ограниченной...
    590010
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 049 934
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014220
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Песчано-Уметского ПХГ №№ 19-бис, 142; Елшано-Курдюмское ПХГ - №№ 225, 230, 321, 351, 352, 388, 398, 378, 418, 368, 337; Степновское ПХГ - № 313
    Выполнение работ по реконструкции подземной части эксплуатационных скважин Песчано-Уметского...
    593541
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    469 939 438
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО ОМЗ
    Конкурентный отбор № ГП237173
    Поставка листового проката 09Г2С
    Поставка листового проката 09Г2С
    593538
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080696
    КО №1156/КО - Поставка труб и фасонных изделий стальных с тепловой изоляцией из пенополиуретана для капитального ремонта участка магистральных тепловых сетей в ТК-18 для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Казань»
    КО №1156/КО - Поставка труб и фасонных изделий стальных с тепловой изоляцией из...
    593540
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    638 743
    Лоты:
    1
    Регион:
    Татарстан республика
    ГСП-СЕРВИС
    Попозиционная № АП013889
    Поставка бытовой химии на объект строительства «КС-4 Воркутинская КЦ-2 Бованенково-Ухта» (051-2001061.0003)» для нужд ООО «ГСП-Сервис»
    Поставка бытовой химии на объект строительства «КС-4 Воркутинская КЦ-2 Бованенково-Ухта»...
    591922
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Комеди Клаб продакшн
    Запрос предложений № ГП237170
    Аренда передвижной телевизионной станции для обеспечения производства (съемок) аудиовизуального произведения - телевизионной программы под рабочим названием Где_логика_8
    Аренда передвижной телевизионной станции для обеспечения производства (съемок)...
    593536
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    2 267 998
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № АП013383
    920/ТЭР - Резинотехнические изделия (Графлекс) для нужд ООО "ТЭР" (0.166.МО.2022)
    920/ТЭР - Резинотехнические изделия (Графлекс) для нужд ООО "ТЭР" (0.166.МО.2022)
    589962
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    2 280 248
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013692
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту автомобильной и дорожно-строительной техники отечественного производства (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона / Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Надым 1» / Рек. ЕСГ С-З региона для трансп. этансодерж. газа до Балтийского моря) для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту...
    591130
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить