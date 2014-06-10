Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за выполненные работы производится Заказчиком по безналичному расчету, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в следующем порядке: без авансирования, по факту выполнения работ, на основании подписанного сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), предоставления счета - фактуры Подрядчиком до 31 декабря 2014 г.