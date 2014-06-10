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    Главная / Торги / Закупка графитированных электродов

    Закупка графитированных электродов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2014 12:0010.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406051Дата и время окончания срока приема заявок Закупка графитированных электродовКолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406051

    Уникальный номер закупки

    37

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка графитированных электродов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ОМЗ-Литейное производство
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-89-00 доб. 2143

    Факс

    +7 812 322-82-39

    Адрес электронной почты

    anton.kuznetsov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузнецов Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Колпино

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка графитированных электродов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2014 12:00 GMT +310.06.2014 12:0010.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406051Дата и время окончания срока приема заявок Закупка графитированных электродовКолпино

    Дата и время вскрытия заявок

    10.06.2014 14:0010.06.2014 14:0010.06.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406051Дата и время вскрытия заявок Закупка графитированных электродовКолпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.06.201411.06.2014 23:5911.06.2014 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406051Подведение итогов не позднее Закупка графитированных электродовКолпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка графитированных электродов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОМЗ-ЛП
    Все закупки и тендеры ОМЗ-ЛП

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    26.82.4

    Производство искусственного графита, коллоидного или полуколлоидного графита, продуктов на основе графита или прочих форм углерода в виде полуфабрикатов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Электрод графитированный с ниппелем и стопорной пробкой RP ф300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 2"

    "Электрод графитированный с ниппелем и стопорной пробкой RP ф350"

    Кол-во: 25

    "Позиция 3"

    "Электрод графитированный с ниппелем и стопорной пробкой RP ф400"

    Кол-во: 10

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