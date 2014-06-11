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    Главная / Торги / Ремонт солеприемника ХВО инв. №62516 цеха №787

    Ремонт солеприемника ХВО инв. №62516 цеха №787

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.06.2014 15:0011.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406050Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт солеприемника ХВО инв. №62516 цеха №787ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406050

    Уникальный номер закупки

    787-4

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Ремонт солеприемника ХВО инв. №62516 цеха №787

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.06.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-06-72

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    adushkin@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Максимов Владимир Павлович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту оборудования

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт солеприемника ХВО инв. №62516 цеха №787

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.06.2014 15:00 GMT +311.06.2014 15:0011.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406050Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт солеприемника ХВО инв. №62516 цеха №787Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    18.06.2014 15:0018.06.2014 15:0018.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406050Дата и время вскрытия заявок Ремонт солеприемника ХВО инв. №62516 цеха №787Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.06.201425.06.2014 15:0025.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406050Подведение итогов не позднее Ремонт солеприемника ХВО инв. №62516 цеха №787Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт солеприемника ХВО инв. №62516 цеха №787

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    По техническому заданию

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По техническому заданиюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    После подписания актов выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    29.24.9

    Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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