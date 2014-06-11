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Номер извещения
ГП406048
Уникальный номер закупки
787-2
Наименование закупки
Ремонт деаэратора ДСА-100 инв. №62675 цеха 787
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.06.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-27
Факс
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Адрес электронной почты
adushkin@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Максимов Владимир Павлович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Ремонт деаэратора ДСА-100 инв. №62675 цеха 787
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.06.2014 15:00 GMT +311.06.2014 15:0011.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406048Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт деаэратора ДСА-100 инв. №62675 цеха 787Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2014 07:0016.06.2014 07:0016.06.2014 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406048Дата и время вскрытия заявок Ремонт деаэратора ДСА-100 инв. №62675 цеха 787Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
25.06.2014 15:0025.06.2014 15:0025.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406048Подведение итогов не позднее Ремонт деаэратора ДСА-100 инв. №62675 цеха 787Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт деаэратора ДСА-100 инв. №62675 цеха 787
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
По техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По техническому заданиюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
29.24.9
Документация лота
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