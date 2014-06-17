на выполнение работ по замене остекления ограждающих конструкций Терминалов: Замена стеклопакетов в зданиях: Терминал С (Терминал с переходом) инв.№ 0102578, Терминал D (Здание терминала) инв.№ 00008326, Терминал Е инв.№ 0102740, Терминал F инв.№ 31-2

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401218217 Уникальный номер закупки 63 Номер закупки Наименование закупки на выполнение работ по замене остекления ограждающих конструкций Терминалов: Замена стеклопакетов в зданиях: Терминал С (Терминал с переходом) инв.№ 0102578, Терминал D (Здание терминала) инв.№ 00008326, Терминал Е инв.№ 0102740, Терминал F инв.№ 31-2 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Международный аэропорт Шереметьево

Все закупки и тендеры АО МАШ Юридический адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Почтовый адрес 141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, - Контактный телефон +7 495 578-09-48 Факс Адрес электронной почты sopkp@svo.aero Ф.И.О. контактного лица Лысенко Иван Вячеславович,lysenko@svo.aero Место рассмотрения предложений 141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 101 Закупки и тендеры Московская Область Закупки и тендеры Работы стекольные Ключевые слова:

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