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Номер извещения
ГП406046
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Клапана ARI-STEVI
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Контактный телефон
+7 921 997-31-25
Факс
+7 812 322-87-87
Адрес электронной почты
Maksim.Blyumin@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Блюмин Максим Евгеньевич
Место рассмотрения предложений
Колпино
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка клапана ARI-STEVI (7 штук)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2014 09:00 GMT +309.06.2014 09:0009.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406046Дата и время окончания срока приема заявок Закупка клапана ARI-STEVI (7 штук)Колпино
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2014 09:0009.06.2014 09:0009.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406046Дата и время вскрытия заявок Закупка клапана ARI-STEVI (7 штук)Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка клапана ARI-STEVI (7 штук)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно приложению.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
КолпиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Все закупки и тендеры ИЖОРАРЕМСЕРВИС
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, Б/Н
Отсутствуют
GA
Документация лота
Кол-во: 7
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