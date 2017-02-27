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Номер извещения
ГП702861
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Перевозка семян травосмесей (Дания - РФ, Брянская обл.)
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
21.02.2017 08:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 311-36-34
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
a.lomakin@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ломакин Антон Александрович
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Перевозка семян травосмесей из Дании (график отгрузки с 9 по 28 марта, в разделе Документация) 56 еврофур FCA Hadsund, Denmark - 839 тонн FCA Odense, Denmark - 295 тонн
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.02.2017 15:00 GMT +327.02.2017 15:0027.02.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП702861Дата и время окончания срока приема заявок Перевозка семян травосмесей из Дании (график отгрузки с 9 по 28 марта, в разделе Документация) 56 еврофур FCA Hadsund, Denmark - 839 тонн FCA Odense, Denmark - 295 тонн Брянск
Дата и время вскрытия заявок
27.02.2017 15:0027.02.2017 15:0027.02.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП702861Дата и время вскрытия заявок Перевозка семян травосмесей из Дании (график отгрузки с 9 по 28 марта, в разделе Документация) 56 еврофур FCA Hadsund, Denmark - 839 тонн FCA Odense, Denmark - 295 тонн Брянск
Подведение итогов не позднее
03.03.2017 16:3003.03.2017 16:3003.03.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП702861Подведение итогов не позднее Перевозка семян травосмесей из Дании (график отгрузки с 9 по 28 марта, в разделе Документация) 56 еврофур FCA Hadsund, Denmark - 839 тонн FCA Odense, Denmark - 295 тонн Брянск
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
03.03.201703.03.2017 16:3003.03.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП702861Подведение итогов не позднее Перевозка семян травосмесей из Дании (график отгрузки с 9 по 28 марта, в разделе Документация) 56 еврофур FCA Hadsund, Denmark - 839 тонн FCA Odense, Denmark - 295 тонн Брянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Перевозка семян травосмесей из Дании (график отгрузки с 9 по 28 марта, в разделе Документация) 56 еврофур FCA Hadsund, Denmark - 839 тонн FCA Odense, Denmark - 295 тонн
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
FCA Hadsund, Denmark - 839 тонн FCA Odense, Denmark - 295 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская область, РФРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
49.42
Кол-во: 1134000