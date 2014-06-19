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Номер извещения
ГП406058
Уникальный номер закупки
02/45-ЗД/290514-ОЗЦ
Наименование закупки
Открытый запрос цен №02/45-ЗД/290514-ОЗЦ:Лот №1.На право заключения договора на поставку бумаги для нужд филиала «Ростовтепллоэлектропроект».Лот №2.На право заключения договора на поставку офсетной бума-ги для нужд филиала «Ростовтеплоэлектропроект»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 861 234-50-31
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
gorobets-TS@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле писчебумажными и канцелярскими товарами в специализированных магазинах
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора на поставку бумаги для нужд филиала «Ростовтепллоэлектропроект»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2014 16:00 GMT +319.06.2014 16:0019.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406058Дата и время окончания срока приема заявок На право заключения договора на поставку бумаги для нужд филиала «Ростовтепллоэлектропроект»Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2014 16:0019.06.2014 16:0019.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406058Дата и время вскрытия заявок На право заключения договора на поставку бумаги для нужд филиала «Ростовтепллоэлектропроект»Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора на поставку бумаги для нужд филиала «Ростовтепллоэлектропроект»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕКС (ОАО)
Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
51.47.23
Документация лота
Кол-во: 530
Лот №2. На право заключения договора на поставку офсетной бумаги для нужд филиала «Ростовтеплоэлектропроект»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2014 16:00 GMT +319.06.2014 16:0019.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406058Дата и время окончания срока приема заявок Лот №2. На право заключения договора на поставку офсетной бумаги для нужд филиала «Ростовтеплоэлектропроект»Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
19.06.2014 16:0019.06.2014 16:0019.06.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406058Дата и время вскрытия заявок Лот №2. На право заключения договора на поставку офсетной бумаги для нужд филиала «Ростовтеплоэлектропроект»Краснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот №2. На право заключения договора на поставку офсетной бумаги для нужд филиала «Ростовтеплоэлектропроект»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕКС (ОАО)
Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
52.47.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 140
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