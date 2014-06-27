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Номер извещения
31401217398
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на закупку системы кондиционирования и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.06.2014 15:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
Почтовый адрес
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Контактный телефон
+7 495 730-03-87 доб. 1615
Факс
Адрес электронной почты
dtrefilov@rscc.ru
Ф.И.О. контактного лица
Трефилов Дмитрий Николаевич
Место рассмотрения предложений
115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Закупка системы кондиционирования и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
27.06.2014 11:00 GMT +327.06.2014 11:0027.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401217398Дата и время окончания срока приема заявок Закупка системы кондиционирования и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Дата и время вскрытия заявок
27.06.2014 11:0027.06.2014 11:0027.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401217398Дата и время вскрытия заявок Закупка системы кондиционирования и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Подведение итогов не позднее
04.07.2014 11:0004.07.2014 11:0004.07.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401217398Подведение итогов не позднее Закупка системы кондиционирования и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ115172, г. Москва, 1-й Гончарный пер., д. 8, стр. 6
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка системы кондиционирования и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ
Начальная цена
1 650 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
165 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
115162, Г МОСКВА, УЛ ШАБОЛОВКА, 37,
115162, Москва, ул.Шаболовка, 37
Отсутствуют
45.33
Документация лота
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