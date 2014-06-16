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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31401216786
Уникальный номер закупки
0514-123
Наименование закупки
Поставка серверов и рабочих станций (0514-123)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
03.06.2014 14:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-98-95
Факс
Адрес электронной почты
cherka@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернявский Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле компьютерами, компьютерными периферийными устройствами и программным обеспечением
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка серверов и рабочих станций
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2014 09:00 GMT +316.06.2014 09:0016.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401216786Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверов и рабочих станций Москва
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2014 09:0016.06.2014 09:0016.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401216786Дата и время вскрытия заявок Поставка серверов и рабочих станций Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка серверов и рабочих станций
Начальная цена
1 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Отсутствуют
51.84
Документация лота
Кол-во: 5
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