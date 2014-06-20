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Номер извещения
ГП406026
Уникальный номер закупки
8
Наименование закупки
Химическая продукция
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.06.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Почтовый адрес
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Контактный телефон
+7 351 262-42-52
Факс
+7 495 287-08-05
Адрес электронной почты
83512624252@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малёва Алена Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Химическая промышленная продукция: Свинцовый глет, ГОСТ 5539-73, марка Г-2 Натрий сернистый (сульфид), ГОСТ 596-89 Бура техническая , ГОСТ 8429-77, марка Б Сода каустическая (НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕШУИРОВАННЫЙ), СТО 00203312-017-2011
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2014 10:00 GMT +320.06.2014 10:0020.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406026Дата и время окончания срока приема заявок Химическая промышленная продукция: Свинцовый глет, ГОСТ 5539-73, марка Г-2 Натрий сернистый (сульфид), ГОСТ 596-89 Бура техническая , ГОСТ 8429-77, марка Б Сода каустическая (НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕШУИРОВАННЫЙ), СТО 00203312-017-2011Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2014 10:0020.06.2014 10:0020.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406026Дата и время вскрытия заявок Химическая промышленная продукция: Свинцовый глет, ГОСТ 5539-73, марка Г-2 Натрий сернистый (сульфид), ГОСТ 596-89 Бура техническая , ГОСТ 8429-77, марка Б Сода каустическая (НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕШУИРОВАННЫЙ), СТО 00203312-017-2011Челябинск
Подведение итогов не позднее
20.06.2014 12:0020.06.2014 12:0020.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406026Подведение итогов не позднее Химическая промышленная продукция: Свинцовый глет, ГОСТ 5539-73, марка Г-2 Натрий сернистый (сульфид), ГОСТ 596-89 Бура техническая , ГОСТ 8429-77, марка Б Сода каустическая (НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕШУИРОВАННЫЙ), СТО 00203312-017-2011Челябинск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.06.201420.06.2014 12:0020.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406026Подведение итогов не позднее Химическая промышленная продукция: Свинцовый глет, ГОСТ 5539-73, марка Г-2 Натрий сернистый (сульфид), ГОСТ 596-89 Бура техническая , ГОСТ 8429-77, марка Б Сода каустическая (НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕШУИРОВАННЫЙ), СТО 00203312-017-2011Челябинск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Химическая промышленная продукция: Свинцовый глет, ГОСТ 5539-73, марка Г-2 Натрий сернистый (сульфид), ГОСТ 596-89 Бура техническая , ГОСТ 8429-77, марка Б Сода каустическая (НАТР ЕДКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ЧЕШУИРОВАННЫЙ), СТО 00203312-017-2011
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
СОГЛАСНО ЗАЯВКЕ, В МЕШКАХ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г Пласт, ш. Центральная, Челябинской областиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Отсутствуют
51.55.34
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 700
Кол-во: 40
Кол-во: 3
Кол-во: 100
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