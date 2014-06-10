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    Главная / Торги / Выполнение работ по замене подкрановых путей цехов №1,11,15,23

    Выполнение работ по замене подкрановых путей цехов №1,11,15,23

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.06.2014 13:0010.06.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406025Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене подкрановых путей цехов №1,11,15,23ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406025

    Уникальный номер закупки

    543-27И

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по замене подкрановых путей цехов №1,11,15,23

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.06.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-05-66

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.g.krotov@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кротов Максим Георгиевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по замене подкрановых путей цехов №1,11,15,23

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.06.2014 13:00 GMT +310.06.2014 13:0010.06.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406025Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене подкрановых путей цехов №1,11,15,23Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    10.06.2014 13:0010.06.2014 13:0010.06.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406025Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по замене подкрановых путей цехов №1,11,15,23Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    26.06.2014 13:0026.06.2014 13:0026.06.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406025Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене подкрановых путей цехов №1,11,15,23Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.06.201426.06.2014 13:0026.06.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406025Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене подкрановых путей цехов №1,11,15,23Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по замене подкрановых путей цехов №1,11,15,23

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Выполнение работ по замене подкрановых путей цехов №1,11,15,23

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ОАО УралхиммашРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Аванс не более 50%
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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