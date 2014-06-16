"Выполнение работ по модернизации и переоборудованию"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата за выполненные работы производится ежемесячно на основании форм КС-3 и КС-2, подписанных Заказчиком, в течение 30 календарных дней с даты предоставления счета-фактуры и счета Заказчику. 60 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приема-передачи объекта для выполнения работ.