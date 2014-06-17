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Номер извещения
ГП406021
Уникальный номер закупки
147-ЗД/290514-ОЗП
Наименование закупки
Открытый запрос предложений №147-ЗД/290514-ОЗП на право заключения договора на поставку колодцев кабельной связи и лотков каналов железобетонных для объекта: «Транспортно-логистический комплекс «Южноуральский» (2 лота)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 861 234-50-31
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
gorobets-TS@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
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Колодцы кабельной связи
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2014 12:00 GMT +317.06.2014 12:0017.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406021Дата и время окончания срока приема заявок Колодцы кабельной связиКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2014 12:0018.06.2014 12:0018.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406021Дата и время вскрытия заявок Колодцы кабельной связиКраснодар
Подведение итогов не позднее
31.07.2014 12:0031.07.2014 12:0031.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406021Подведение итогов не позднее Колодцы кабельной связиКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Колодцы кабельной связи
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕКС (ОАО)
Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 480
Лотки каналов железобетонных
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
17.06.2014 12:00 GMT +317.06.2014 12:0017.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406021Дата и время окончания срока приема заявок Лотки каналов железобетонныхКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
18.06.2014 12:0018.06.2014 12:0018.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406021Дата и время вскрытия заявок Лотки каналов железобетонныхКраснодар
Подведение итогов не позднее
31.07.2014 12:0031.07.2014 12:0031.07.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406021Подведение итогов не позднее Лотки каналов железобетонныхКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лотки каналов железобетонных
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЭНЕКС (ОАО)
Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 558
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