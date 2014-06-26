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Номер извещения
ГП406019
Уникальный номер закупки
93-А-ВВ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
02.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2014 11:00 GMT +326.06.2014 11:0026.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406019Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.07.2014 11:0001.07.2014 11:0001.07.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406019Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
03.07.2014 11:0003.07.2014 11:0003.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406019Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
04.07.2014 11:0004.07.2014 11:0004.07.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406019Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Начальная цена
48,07
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 970,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
165,8 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Еврейская автономная область, г. Биробиджан, пер. Украинский, д. 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2014 11:00 GMT +326.06.2014 11:0026.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406019Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.07.2014 11:0001.07.2014 11:0001.07.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП406019Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
03.07.2014 11:0003.07.2014 11:0003.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП406019Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
04.07.2014 11:0004.07.2014 11:0004.07.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406019Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Восток»
Начальная цена
47,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
48 466,32 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1018,2 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Еврейская автономная область г. Биробиджан, пер. Украинский, д. 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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