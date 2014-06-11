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Номер извещения
ГП406017
Уникальный номер закупки
13
Наименование закупки
выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО «НИПИ «ИнжГео».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585
Почтовый адрес
350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585
Контактный телефон
+7 918 111-13-71
Факс
+7 861 275-47-59
Адрес электронной почты
chernyshev.ek@injgeo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернышев Евгений Константинович
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО "НИПИ "ИнжГео".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.06.2014 11:00 GMT +311.06.2014 11:0011.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406017Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО "НИПИ "ИнжГео".Краснодар
Дата и время вскрытия заявок
11.06.2014 11:0011.06.2014 11:0011.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406017Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО "НИПИ "ИнжГео".Краснодар
Подведение итогов не позднее
16.06.2014 18:0016.06.2014 18:0016.06.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406017Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО "НИПИ "ИнжГео".Краснодар
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
16.06.201416.06.2014 18:0016.06.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406017Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО "НИПИ "ИнжГео".Краснодар
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО "НИПИ "ИнжГео".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Краснодар, ул.В.Головатого, 585Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
Все закупки и тендеры ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
Адрес местонахождения
350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585
Отсутствуют
72
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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