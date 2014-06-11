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    Главная / Торги / выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО «НИПИ «ИнжГео».

    выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО «НИПИ «ИнжГео».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.06.2014 11:0011.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406017Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО "НИПИ "ИнжГео".КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406017

    Уникальный номер закупки

    13

    Номер закупки

    Наименование закупки

    выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО «НИПИ «ИнжГео».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Сопроводительное письмо ЗАО НИПИ ИнжГео.doc

    Извещение о проведении тендера (приложение 1).docx

    Спецификация + высота потолков (приложение 2).docx

    5_этаж фрагмент.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-изыскательский институт «ИнжГео»
    Все закупки и тендеры ЗАО «НИПИ «ИнжГео»

    Юридический адрес

    350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585

    Почтовый адрес

    350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585

    Контактный телефон

    +7 918 111-13-71

    Факс

    +7 861 275-47-59

    Адрес электронной почты

    chernyshev.ek@injgeo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернышев Евгений Константинович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО "НИПИ "ИнжГео".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.06.2014 11:00 GMT +311.06.2014 11:0011.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406017Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО "НИПИ "ИнжГео".Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    11.06.2014 11:0011.06.2014 11:0011.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406017Дата и время вскрытия заявок Выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО "НИПИ "ИнжГео".Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2014 18:0016.06.2014 18:0016.06.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406017Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО "НИПИ "ИнжГео".Краснодар

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.06.201416.06.2014 18:0016.06.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406017Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО "НИПИ "ИнжГео".Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение проектно-исследовательских работ для построения эффективного центра обработки данных с пилотным проектом виртуальной инфраструктуры рабочих столов производственных рабочих мест для ЗАО "НИПИ "ИнжГео".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Краснодар, ул.В.Головатого, 585Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    постоплата

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО «НИПИ «ИнжГео»
    Все закупки и тендеры ЗАО «НИПИ «ИнжГео»

    Адрес местонахождения

    350038, Краснодарский край, , Краснодар, им. Володи Головатого, 585

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    72

    Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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