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Номер извещения
ГП702710
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.02.2017 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МОСКОВСКАЯ, СТРОЕНИЕ 11,
Почтовый адрес
620014 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11
Контактный телефон
+7 343 311-00-80 доб. 1199
Факс
+7 343 311-00-80
Адрес электронной почты
petrova_k@sv-avtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петрова Ксения Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и железные; строительные работы по строительству автомобильных дорог и железных дорог
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Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.03.2017 10:00 GMT +306.03.2017 10:0006.03.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП702710Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
06.03.2017 10:0006.03.2017 10:0006.03.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП702710Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
10.03.2017 21:0010.03.2017 21:0010.03.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП702710Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»Екатеринбург
Текущий статус
Подведение итогов
Дата подведения итогов
10.03.201710.03.2017 21:0010.03.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП702710Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»
Начальная цена
1 997 634,61
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СВЕРДЛОВСКАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО СВЕРДЛОВСКАВТОДОР
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МОСКОВСКАЯ, СТРОЕНИЕ 11,
620014 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11
Отсутствуют
42.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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