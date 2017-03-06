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    Главная / Торги / Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»

    Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.03.2017 10:0006.03.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП702710Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП702710

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.02.2017 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    Проект договора

    Смета

    Форма заявки

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СВЕРДЛОВСКАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО СВЕРДЛОВСКАВТОДОР

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МОСКОВСКАЯ, СТРОЕНИЕ 11,

    Почтовый адрес

    620014 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11

    Контактный телефон

    +7 343 311-00-80 доб. 1199

    Факс

    +7 343 311-00-80

    Адрес электронной почты

    petrova_k@sv-avtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петрова Ксения Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Дороги автомобильные и железные; строительные работы по строительству автомобильных дорог и железных дорог

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    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.03.2017 10:00 GMT +306.03.2017 10:0006.03.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП702710Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.03.2017 10:0006.03.2017 10:0006.03.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП702710Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    10.03.2017 21:0010.03.2017 21:0010.03.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП702710Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»Екатеринбург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    10.03.201710.03.2017 21:0010.03.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП702710Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по устройству ливневой канализации на объекте: «Строительство транспортной развязки на 13 км автомобильной дороги "г.Екатеринбург - г.Невьянск" на территории ГО Верхняя Пышма, 1 этап»

    Начальная цена

    1 997 634,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с условиями документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условиями документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СВЕРДЛОВСКАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО СВЕРДЛОВСКАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ МОСКОВСКАЯ, СТРОЕНИЕ 11,

    620014 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    42.1

    Строительство автомобильных и железных дорог

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство ливневой канализации"

    Кол-во: 0

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