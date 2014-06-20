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    Главная / Торги / Выбор поставщика на оказание услуг по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому году

    Выбор поставщика на оказание услуг по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.06.2014 16:4520.06.2014 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406011Дата и время окончания срока приема заявок услуги по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому годуМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406011

    Уникальный номер закупки

    123

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор поставщика на оказание услуг по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Анкета

    Приложение 2 к ТЗ

    Брендбук

    Пример подарка

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности»
    Все закупки и тендеры АО СОГАЗ

    Юридический адрес

    107078, Москва, , Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    Почтовый адрес

    107078, Москва, г. Москва, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    Контактный телефон

    +7 495 739-21-40 доб. 2279

    Факс

    +7 495 739-21-39

    Адрес электронной почты

    Sirkina.Elena@sogaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сиркина Елена Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле непродовольственными потребительскими товарами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    20.06.2014 16:45 GMT +320.06.2014 16:4520.06.2014 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406011Дата и время окончания срока приема заявок услуги по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому годуМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    23.06.2014 11:0023.06.2014 11:0023.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406011Дата и время вскрытия заявок услуги по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому годуМосква

    Подведение итогов не позднее

    08.07.2014 18:0008.07.2014 18:0008.07.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406011Подведение итогов не позднее услуги по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому годуМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.07.201408.07.2014 18:0008.07.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406011Подведение итогов не позднее услуги по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому годуМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    - категория ВИП: 1500 шт. - категория Бизнес: 1700 шт. - категория Стандарт: 2000 шт. - категория Эконом: 900 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. МоскваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    предоплата 50%, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после согласования и подписания Договора, на основании счета, выставленного Исполнителем; постоплата – 50%, безналичный расчет в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ. Возможность предоставления отсрочки платежа до 30 календарных дней в случае срочного заказа.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СОГАЗ
    Все закупки и тендеры АО СОГАЗ

    Адрес местонахождения

    107078, Москва, , Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    107078, Москва, г. Москва, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.4

    Оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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