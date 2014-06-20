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Номер извещения
ГП406011
Уникальный номер закупки
123
Наименование закупки
Выбор поставщика на оказание услуг по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Москва, , Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
Почтовый адрес
107078, Москва, г. Москва, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
Контактный телефон
+7 495 739-21-40 доб. 2279
Факс
+7 495 739-21-39
Адрес электронной почты
Sirkina.Elena@sogaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сиркина Елена Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому году
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2014 16:45 GMT +320.06.2014 16:4520.06.2014 16:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406011Дата и время окончания срока приема заявок услуги по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому годуМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.06.2014 11:0023.06.2014 11:0023.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406011Дата и время вскрытия заявок услуги по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому годуМосква
Подведение итогов не позднее
08.07.2014 18:0008.07.2014 18:0008.07.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406011Подведение итогов не позднее услуги по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому годуМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по разработке идеи оформления и производству подарочной сувенирной продукции к Новому году
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
- категория ВИП: 1500 шт. - категория Бизнес: 1700 шт. - категория Стандарт: 2000 шт. - категория Эконом: 900 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СОГАЗ
Все закупки и тендеры АО СОГАЗ
Адрес местонахождения
107078, Москва, , Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
107078, Москва, г. Москва, Москва, проспект Академика Сахарова, д. 10
Отсутствуют
51.4
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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