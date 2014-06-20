Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

предоплата 50%, в течение 5 (Пяти) рабочих дней после согласования и подписания Договора, на основании счета, выставленного Исполнителем; постоплата – 50%, безналичный расчет в течение 5 (Пяти) рабочих дней после подписания Акта выполненных работ. Возможность предоставления отсрочки платежа до 30 календарных дней в случае срочного заказа.