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    Главная / Торги / Поставка оборудования

    Поставка оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2014 12:0009.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401213969Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудованияг. Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401213969

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.06.2014 17:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Котировочная документация Вологда-20

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Юридический адрес

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    Почтовый адрес

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Контактный телефон

    +7 812 297-02-82 доб. 216

    Факс

    +7 812 429-49-24

    Адрес электронной почты

    zakupki-zvo@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пронина Мария Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2014 12:00 GMT +309.06.2014 12:0009.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401213969Дата и время окончания срока приема заявок Поставка оборудованияг. Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2014 12:0009.06.2014 12:0009.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401213969Дата и время вскрытия заявок Поставка оборудованияг. Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.06.201410.06.2014 16:0010.06.2014 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401213969Подведение итогов не позднее Поставка оборудованияг. Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования

    Начальная цена

    536 980,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    16 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Вологодская обл., в/ч 25594 (г.Вологда 20), ул. Кутузова, дом б/н, Магазин №7 и Магазин №8 Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата товара осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты поставки товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД

    Адрес местонахождения

    191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,

    191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.14.2

    Деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка оборудования "

    Кол-во: 16

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