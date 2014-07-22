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Номер извещения
31401211996
Уникальный номер закупки
251
Наименование закупки
Оказание услуг по уборке территории
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.06.2014 11:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26
Почтовый адрес
620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6
Контактный телефон
+7 343 345-39-10
Факс
+7 343 345-36-25
Адрес электронной почты
zakupki@ar-management.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ведрова Полина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по уборке территории
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.07.2014 09:00 GMT +322.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401211996Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по уборке территорииЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
22.07.2014 14:0022.07.2014 14:0022.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401211996Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по уборке территорииЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
31.07.2014 14:0031.07.2014 14:0031.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401211996Подведение итогов не позднее Оказание услуг по уборке территорииЕкатеринбург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по уборке территории
Начальная цена
2 176 045,59
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
108 802,28 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
32 666,0 кв.м
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, ул. Бахчиванжи, д. 63, территория ОАО «Аэропорт Кольцово»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
Отсутствуют
74.70
Документация лота
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