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    Главная / Торги / Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/10-ЗД/220514-ОЗП на право заключения Договора на поставку оборудования для ГТУ-1 ГТУ-2 (6 лотов).

    Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/10-ЗД/220514-ОЗП на право заключения Договора на поставку оборудования для ГТУ-1 ГТУ-2 (6 лотов).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406009Дата и время окончания срока приема заявок Установка дозирования реагентов оборотной системы водоснабженияКраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406009

    Уникальный номер закупки

    03/10-ЗД/220514-ОЗП

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/10-ЗД/220514-ОЗП на право заключения Договора на поставку оборудования для ГТУ-1 ГТУ-2 (6 лотов).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    02.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление о проведении закупочной процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЭНЕКС (Открытое акционерное общество)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Юридический адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Почтовый адрес

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Контактный телефон

    +7 861 234-50-31

    Факс

    +7 861 234-05-25

    Адрес электронной почты

    gorobets-TS@scpe.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цоллан Анатолий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Установка дозирования реагентов оборотной системы водоснабжения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2014 12:00 GMT +316.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406009Дата и время окончания срока приема заявок Установка дозирования реагентов оборотной системы водоснабженияКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2014 12:0017.06.2014 12:0017.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406009Дата и время вскрытия заявок Установка дозирования реагентов оборотной системы водоснабженияКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Установка дозирования реагентов оборотной системы водоснабженияКраснодар

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201430.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Установка дозирования реагентов оборотной системы водоснабженияКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Установка дозирования реагентов оборотной системы водоснабжения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Установка дозирования реагентов оборотной системы водоснабжения"

    Кол-во: 1

    Лот 2

    Трансформатор силовой «сухой» 6/0,4кВ 1000кВА в ком-лекте со шкафом тепловой защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2014 12:00 GMT +316.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406009Дата и время окончания срока приема заявок Трансформатор силовой «сухой» 6/0,4кВ 1000кВА в ком-лекте со шкафом тепловой защитыКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2014 12:0017.06.2014 12:0017.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406009Дата и время вскрытия заявок Трансформатор силовой «сухой» 6/0,4кВ 1000кВА в ком-лекте со шкафом тепловой защитыКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Трансформатор силовой «сухой» 6/0,4кВ 1000кВА в ком-лекте со шкафом тепловой защитыКраснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.06.201430.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Трансформатор силовой «сухой» 6/0,4кВ 1000кВА в ком-лекте со шкафом тепловой защитыКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Трансформатор силовой «сухой» 6/0,4кВ 1000кВА в ком-лекте со шкафом тепловой защиты

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трансформатор силовой «сухой» 6/0,4кВ 1000кВА в ком-лекте со шкафом тепловой защиты"

    Кол-во: 1

    Лот 3

    Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ (сборка силовая) в комплекте с шинным мостом

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2014 12:00 GMT +316.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406009Дата и время окончания срока приема заявок Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ (сборка силовая) в комплекте с шинным мостомКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2014 12:0017.06.2014 12:0017.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406009Дата и время вскрытия заявок Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ (сборка силовая) в комплекте с шинным мостомКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ (сборка силовая) в комплекте с шинным мостомКраснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.06.201430.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ (сборка силовая) в комплекте с шинным мостомКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ (сборка силовая) в комплекте с шинным мостом

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ (сборка силовая) в комплекте с шинным мостом"

    Кол-во: 1

    Лот 4

    Преобразователь частоты (ЧРП) напольного исполнения для электодвигателя 132кВт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2014 12:00 GMT +316.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406009Дата и время окончания срока приема заявок Преобразователь частоты (ЧРП) напольного исполнения для электодвигателя 132кВтКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2014 12:0017.06.2014 12:0017.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406009Дата и время вскрытия заявок Преобразователь частоты (ЧРП) напольного исполнения для электодвигателя 132кВтКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Преобразователь частоты (ЧРП) напольного исполнения для электодвигателя 132кВтКраснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.06.201430.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Преобразователь частоты (ЧРП) напольного исполнения для электодвигателя 132кВтКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Преобразователь частоты (ЧРП) напольного исполнения для электодвигателя 132кВт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Преобразователь частоты (ЧРП) напольного исполнения для электодвигателя 132кВт"

    Кол-во: 3

    Лот 5

    Шкаф частотного регулирования привода электродвига-теля градирни на 2 присоединения по 37кВт в комплекте с тор-мозными резисторами

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2014 12:00 GMT +316.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406009Дата и время окончания срока приема заявок Шкаф частотного регулирования привода электродвига-теля градирни на 2 присоединения по 37кВт в комплекте с тор-мозными резисторамиКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2014 12:0017.06.2014 12:0017.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406009Дата и время вскрытия заявок Шкаф частотного регулирования привода электродвига-теля градирни на 2 присоединения по 37кВт в комплекте с тор-мозными резисторамиКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Шкаф частотного регулирования привода электродвига-теля градирни на 2 присоединения по 37кВт в комплекте с тор-мозными резисторамиКраснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.06.201430.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Шкаф частотного регулирования привода электродвига-теля градирни на 2 присоединения по 37кВт в комплекте с тор-мозными резисторамиКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Шкаф частотного регулирования привода электродвига-теля градирни на 2 присоединения по 37кВт в комплекте с тор-мозными резисторами

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф частотного регулирования привода электродвига-теля градирни на 2 присоединения по 37кВт в комплекте с тор-мозными резисторами"

    Кол-во: 2

    Лот 6

    Устройство плавного пуска электродвигателя 110кВт

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2014 12:00 GMT +316.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406009Дата и время окончания срока приема заявок Устройство плавного пуска электродвигателя 110кВтКраснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    17.06.2014 12:0017.06.2014 12:0017.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406009Дата и время вскрытия заявок Устройство плавного пуска электродвигателя 110кВтКраснодар

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Устройство плавного пуска электродвигателя 110кВтКраснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.06.201430.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Устройство плавного пуска электродвигателя 110кВтКраснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство плавного пуска электродвигателя 110кВт

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Содержатся в Закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЭНЕКС (ОАО)
    Все закупки и тендеры ЭНЕКС (ОАО)

    Адрес местонахождения

    350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Устройство плавного пуска электродвигателя 110кВт"

    Кол-во: 3

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    Прием заявок
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    Гарантия на возврат аванса
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