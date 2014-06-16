www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП406009
Уникальный номер закупки
03/10-ЗД/220514-ОЗП
Наименование закупки
Открытый одноэтапный запрос предложений № 03/10-ЗД/220514-ОЗП на право заключения Договора на поставку оборудования для ГТУ-1 ГТУ-2 (6 лотов).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
02.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Почтовый адрес
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Контактный телефон
+7 861 234-50-31
Факс
+7 861 234-05-25
Адрес электронной почты
gorobets-TS@scpe.ru
Ф.И.О. контактного лица
Цоллан Анатолий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Краснодар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Установка дозирования реагентов оборотной системы водоснабжения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2014 12:00 GMT +316.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406009Дата и время окончания срока приема заявок Установка дозирования реагентов оборотной системы водоснабженияКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2014 12:0017.06.2014 12:0017.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406009Дата и время вскрытия заявок Установка дозирования реагентов оборотной системы водоснабженияКраснодар
Подведение итогов не позднее
30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Установка дозирования реагентов оборотной системы водоснабженияКраснодар
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Установка дозирования реагентов оборотной системы водоснабжения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Трансформатор силовой «сухой» 6/0,4кВ 1000кВА в ком-лекте со шкафом тепловой защиты
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2014 12:00 GMT +316.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406009Дата и время окончания срока приема заявок Трансформатор силовой «сухой» 6/0,4кВ 1000кВА в ком-лекте со шкафом тепловой защитыКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2014 12:0017.06.2014 12:0017.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406009Дата и время вскрытия заявок Трансформатор силовой «сухой» 6/0,4кВ 1000кВА в ком-лекте со шкафом тепловой защитыКраснодар
Подведение итогов не позднее
30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Трансформатор силовой «сухой» 6/0,4кВ 1000кВА в ком-лекте со шкафом тепловой защитыКраснодар
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Трансформатор силовой «сухой» 6/0,4кВ 1000кВА в ком-лекте со шкафом тепловой защиты
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ (сборка силовая) в комплекте с шинным мостом
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2014 12:00 GMT +316.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406009Дата и время окончания срока приема заявок Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ (сборка силовая) в комплекте с шинным мостомКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2014 12:0017.06.2014 12:0017.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406009Дата и время вскрытия заявок Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ (сборка силовая) в комплекте с шинным мостомКраснодар
Подведение итогов не позднее
30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ (сборка силовая) в комплекте с шинным мостомКраснодар
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Низковольтное комплектное устройство 0,4кВ (сборка силовая) в комплекте с шинным мостом
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Преобразователь частоты (ЧРП) напольного исполнения для электодвигателя 132кВт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2014 12:00 GMT +316.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406009Дата и время окончания срока приема заявок Преобразователь частоты (ЧРП) напольного исполнения для электодвигателя 132кВтКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2014 12:0017.06.2014 12:0017.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406009Дата и время вскрытия заявок Преобразователь частоты (ЧРП) напольного исполнения для электодвигателя 132кВтКраснодар
Подведение итогов не позднее
30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Преобразователь частоты (ЧРП) напольного исполнения для электодвигателя 132кВтКраснодар
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Преобразователь частоты (ЧРП) напольного исполнения для электодвигателя 132кВт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
Шкаф частотного регулирования привода электродвига-теля градирни на 2 присоединения по 37кВт в комплекте с тор-мозными резисторами
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2014 12:00 GMT +316.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406009Дата и время окончания срока приема заявок Шкаф частотного регулирования привода электродвига-теля градирни на 2 присоединения по 37кВт в комплекте с тор-мозными резисторамиКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2014 12:0017.06.2014 12:0017.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406009Дата и время вскрытия заявок Шкаф частотного регулирования привода электродвига-теля градирни на 2 присоединения по 37кВт в комплекте с тор-мозными резисторамиКраснодар
Подведение итогов не позднее
30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Шкаф частотного регулирования привода электродвига-теля градирни на 2 присоединения по 37кВт в комплекте с тор-мозными резисторамиКраснодар
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Шкаф частотного регулирования привода электродвига-теля градирни на 2 присоединения по 37кВт в комплекте с тор-мозными резисторами
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Устройство плавного пуска электродвигателя 110кВт
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2014 12:00 GMT +316.06.2014 12:0016.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406009Дата и время окончания срока приема заявок Устройство плавного пуска электродвигателя 110кВтКраснодар
Дата и время вскрытия заявок
17.06.2014 12:0017.06.2014 12:0017.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406009Дата и время вскрытия заявок Устройство плавного пуска электродвигателя 110кВтКраснодар
Подведение итогов не позднее
30.06.2014 12:0030.06.2014 12:0030.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406009Подведение итогов не позднее Устройство плавного пуска электродвигателя 110кВтКраснодар
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство плавного пуска электродвигателя 110кВт
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Содержатся в Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Содержатся в Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
350058, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Старокубанская, 116
Отсутствуют
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.