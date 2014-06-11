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    Главная / Торги / Поставка компьютерных комплектующих в соответствии со Спецификацией (0514-101)

    Поставка компьютерных комплектующих в соответствии со Спецификацией (0514-101)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.06.2014 09:0011.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401210056Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерных комплектующих в соответствии со Спецификацией МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401210056

    Уникальный номер закупки

    0514-101

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка компьютерных комплектующих в соответствии со Спецификацией (0514-101)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    31.05.2014 22:41

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение об отказе проведения процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    cherka@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка компьютерных комплектующих в соответствии со Спецификацией

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.06.2014 09:00 GMT +311.06.2014 09:0011.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401210056Дата и время окончания срока приема заявок Поставка компьютерных комплектующих в соответствии со Спецификацией Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    11.06.2014 09:0011.06.2014 09:0011.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401210056Дата и время вскрытия заявок Поставка компьютерных комплектующих в соответствии со Спецификацией Москва

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    18.06.201418.06.2014 11:0018.06.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401210056Подведение итогов не позднее Поставка компьютерных комплектующих в соответствии со Спецификацией Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерных комплектующих в соответствии со Спецификацией

    Начальная цена

    4 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    961 штука

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Россия, 111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки: 5 (пять) календарных дней с момента перечисления авансового платежа.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51.70

    Прочая оптовая торговля

    Документация лота

    Закупочная документация

    29.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Компьютерные комплектующие "

    Кол-во: 961

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