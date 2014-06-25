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Номер извещения
31401209997
Уникальный номер закупки
0514-121
Наименование закупки
Поставка автомобилей-контейнеровозов 67186 на шасси КАМАЗ-63501-1025 (8х8)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
31.05.2014 20:13
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 673-98-95
Факс
Адрес электронной почты
cherka@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Чернявский Константин Александрович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобилей-контейнеровозов 67186 на шасси КАМАЗ-63501-1025 (8х8)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2014 09:00 GMT +325.06.2014 09:0025.06.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401209997Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей-контейнеровозов 67186 на шасси КАМАЗ-63501-1025 (8х8)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
25.06.2014 11:0025.06.2014 11:0025.06.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401209997Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобилей-контейнеровозов 67186 на шасси КАМАЗ-63501-1025 (8х8)Москва
Дата и время проведения
27.06.2014 11:0027.06.2014 11:0027.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401209997Дата и время проведения Поставка автомобилей-контейнеровозов 67186 на шасси КАМАЗ-63501-1025 (8х8)Москва
Подведение итогов не позднее
31.01.2017 10:0031.01.2017 10:0031.01.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401209997Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей-контейнеровозов 67186 на шасси КАМАЗ-63501-1025 (8х8)Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей-контейнеровозов 67186 на шасси КАМАЗ-63501-1025 (8х8)
Начальная цена
13 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Отсутствуют
34.10.5
Документация лота
Кол-во: 0
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