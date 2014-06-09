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Номер извещения
ГП405403
Уникальный номер закупки
7
Наименование закупки
Закупка ЛКМ фирмы TEKNOS
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33 доб. 3669
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
zaharova@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захарова Елена Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на поставку лакокрасочных материалов фирмы TEKNOS для нужд ОАО «Криогенмаш»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
09.06.2014 10:00 GMT +309.06.2014 10:0009.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405403Дата и время окончания срока приема заявок Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на поставку лакокрасочных материалов фирмы TEKNOS для нужд ОАО «Криогенмаш»Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
09.06.2014 10:0009.06.2014 10:0009.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405403Дата и время вскрытия заявок Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на поставку лакокрасочных материалов фирмы TEKNOS для нужд ОАО «Криогенмаш»Балашиха
Подведение итогов не позднее
09.06.2014 10:0009.06.2014 10:0009.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405403Подведение итогов не позднее Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на поставку лакокрасочных материалов фирмы TEKNOS для нужд ОАО «Криогенмаш»Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201409.06.2014 10:0009.06.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405403Подведение итогов не позднее Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на поставку лакокрасочных материалов фирмы TEKNOS для нужд ОАО «Криогенмаш»Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заказчик, являющийся Организатором закупки - ОАО «Криогенмаш» (143907, РФ, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 67, Московская область), настоящим объявляет о проведении процедуры запроса предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее — поставщики) подавать свои предложения на поставку лакокрасочных материалов фирмы TEKNOS для нужд ОАО «Криогенмаш»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
918,76 л
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Криогенмаш" г.БалашихаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Отсутствуют
51.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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