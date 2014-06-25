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Номер извещения
ГП405397
Уникальный номер закупки
88-А-ВЮ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
i.minnikov@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минников Иван Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2014 11:00 GMT +325.06.2014 11:0025.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405397Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.06.2014 11:0030.06.2014 11:0030.06.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405397Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
02.07.2014 11:0002.07.2014 11:0002.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405397Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
03.07.2014 11:0003.07.2014 11:0003.07.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405397Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Начальная цена
200,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
248 440,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1242,2 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ростовская область, г. Батайск, Авиагородок, дом № 50Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2014 11:00 GMT +325.06.2014 11:0025.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405397Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.06.2014 11:0030.06.2014 11:0030.06.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405397Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
02.07.2014 11:0002.07.2014 11:0002.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405397Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
03.07.2014 11:0003.07.2014 11:0003.07.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405397Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Начальная цена
239,10
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
112 066,17 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
468,7 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ростовская область, Октябрьский район, п. Казачьи лагери, ул. 60 лет Победы, д. 12/8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2014 11:00 GMT +325.06.2014 11:0025.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405397Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.06.2014 11:0030.06.2014 11:0030.06.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405397Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
02.07.2014 11:0002.07.2014 11:0002.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405397Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
03.07.2014 11:0003.07.2014 11:0003.07.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405397Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Начальная цена
250,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
35 050,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
140,2 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Волгоградская область, Камышинский район, г. Петров Вал, ул. Ленина, д. 102аРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.06.2014 11:00 GMT +325.06.2014 11:0025.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405397Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
30.06.2014 11:0030.06.2014 11:0030.06.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405397Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
02.07.2014 11:0002.07.2014 11:0002.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405397Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
03.07.2014 11:0003.07.2014 11:0003.07.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405397Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Начальная цена
400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
25 800,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
64,5 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Урицкого, д. 160Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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