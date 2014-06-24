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Номер извещения
31401205601
Уникальный номер закупки
4261
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту кровли корпус 64 А по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.41.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2014 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
Почтовый адрес
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Контактный телефон
+7 495 276-29-38 доб. 2488
Факс
+7 495 276-29-38
Адрес электронной почты
zakupki@almaz-antey.ru
Ф.И.О. контактного лица
Капитонова НАдежда Константиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Выполнение работ по ремонту кровли корпус 64 А по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.41.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.06.2014 11:00 GMT +324.06.2014 11:0024.06.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401205601Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту кровли корпус 64 А по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.41.Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
08.07.2014 11:0008.07.2014 11:0008.07.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401205601Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по ремонту кровли корпус 64 А по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.41.Москва
Дата и время проведения
11.07.2014 11:0011.07.2014 11:0011.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401205601Дата и время проведения Выполнение работ по ремонту кровли корпус 64 А по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.41.Москва
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401205601Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту кровли корпус 64 А по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.41.Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту кровли корпус 64 А по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.41.
Начальная цена
1 870 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
93 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответвтвии с предметом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г.Москва, ул.Верейская 41Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
Адрес местонахождения
121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,
121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41
Отсутствуют
45.5
Документация лота
Кол-во: 1
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