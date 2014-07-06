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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.07.2014 13:0006.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405392Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП405392

    Уникальный номер закупки

    85-А-ВЮ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    29.05.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения

    Изменения в извещении

    Аукционная документация

    Извещение

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    i.minnikov@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Минников Иван Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.07.2014 13:00 GMT +306.07.2014 13:0006.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405392Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.07.2014 13:0009.07.2014 13:0009.07.2014 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405392Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    11.07.2014 13:0011.07.2014 13:0011.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405392Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2014 13:0014.07.2014 13:0014.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405392Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201414.07.2014 13:0014.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405392Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»

    Начальная цена

    155,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    31 403,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    31 403,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    202,6 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ростов-на-Дону, ул. Гагринская, д. 5/4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.07.2014 13:00 GMT +306.07.2014 13:0006.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405392Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.07.2014 13:0009.07.2014 13:0009.07.2014 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405392Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    11.07.2014 13:0011.07.2014 13:0011.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405392Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2014 13:0014.07.2014 13:0014.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405392Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201414.07.2014 13:0014.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405392Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»

    Начальная цена

    500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    243 300,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    243 300,00

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    486,6 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, д. 167/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.07.2014 13:00 GMT +306.07.2014 13:0006.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405392Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    09.07.2014 13:0009.07.2014 13:0009.07.2014 13:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405392Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    11.07.2014 13:0011.07.2014 13:0011.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405392Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2014 13:0014.07.2014 13:0014.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405392Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201414.07.2014 13:0014.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405392Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»

    Начальная цена

    431,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    150 413,02 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    150 413,02

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    348,8 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ростовская область, г. Батайск, Авиагородок, д. 11аРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Приложением № 3 Аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АОВОЕНТОРГ-ЮГ
    Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ

    Адрес местонахождения

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,

    344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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