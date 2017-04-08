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Номер извещения
ГП702306
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Реализация хладона 114Б2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
08.02.2017 12:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59
Почтовый адрес
620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59
Контактный телефон
+7 343 255-37-77
Факс
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Адрес электронной почты
uraloxygen@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукьяненко Дмитрий Олегович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Хладон 114 Б2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.04.2017 15:00 GMT +308.04.2017 15:0008.04.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП702306Дата и время окончания срока приема заявок Хладон 114 Б2Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.04.2017 15:0008.04.2017 15:0008.04.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП702306Дата и время вскрытия заявок Хладон 114 Б2Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
09.04.2017 14:3009.04.2017 14:3009.04.2017 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП702306Подведение итогов не позднее Хладон 114 Б2Екатеринбург
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хладон 114 Б2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1500 кг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз со склада Поставщика или по договоренностиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН
Все закупки и тендеры OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН
Адрес местонахождения
620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59
06.20.10.131
35.22.22
Документация лота