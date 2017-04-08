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    Главная / Торги / Реализация хладона 114Б2

    Реализация хладона 114Б2

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.04.2017 15:0008.04.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП702306Дата и время окончания срока приема заявок Хладон 114 Б2ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП702306

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Реализация хладона 114Б2

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    08.02.2017 12:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор поставки газов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ УРАЛОКСИГЕН
    Все закупки и тендеры OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН

    Юридический адрес

    620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59

    Почтовый адрес

    620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59

    Контактный телефон

    +7 343 255-37-77

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    uraloxygen@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукьяненко Дмитрий Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Хладон 114 Б2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.04.2017 15:00 GMT +308.04.2017 15:0008.04.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП702306Дата и время окончания срока приема заявок Хладон 114 Б2Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.04.2017 15:0008.04.2017 15:0008.04.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП702306Дата и время вскрытия заявок Хладон 114 Б2Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    09.04.2017 14:3009.04.2017 14:3009.04.2017 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП702306Подведение итогов не позднее Хладон 114 Б2Екатеринбург

    Текущий статус

    Вскрытие конвертов

    Дата подведения итогов

    09.04.201709.04.2017 14:3009.04.2017 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП702306Подведение итогов не позднее Хладон 114 Б2Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хладон 114 Б2

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1500 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Самовывоз со склада Поставщика или по договоренностиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предоплата 100%

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН
    Все закупки и тендеры OOO ПТК УРАЛОКСИГЕН

    Адрес местонахождения

    620024, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Колхозников, 59

    Классификатор ОКПД2

    06.20.10.131

    Газ горючий природный сжиженный

    Классификатор ОКВЭД2

    35.22.22

    Распределение сжиженных углеводородных газов по газораспределительным сетям по тарифам, не регулируемым государством

    Документация лота

    Договор поставки газов

    02.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

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