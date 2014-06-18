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Номер извещения
31401199365
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка автомобилей "Газель"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
28.05.2014 17:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
Почтовый адрес
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Контактный телефон
+7 960 235-94-22
Факс
+7 812 429-49-24
Адрес электронной почты
zakupki-zvo@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бадаев Равиль Шамилевич
Место рассмотрения предложений
г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.6, к.1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобилей "Газель"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.06.2014 10:00 GMT +318.06.2014 10:0018.06.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401199365Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобилей "Газель"г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.6, к.1
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.2014 23:5919.06.2014 23:5919.06.2014 23:59Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401199365Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка автомобилей "Газель"г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.6, к.1
Дата и время проведения
20.06.2014 12:0020.06.2014 12:0020.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401199365Дата и время проведения Поставка автомобилей "Газель"г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.6, к.1
Подведение итогов не позднее
26.06.2014 12:1226.06.2014 12:1226.06.2014 12:12Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401199365Подведение итогов не позднее Поставка автомобилей "Газель"г. Санкт-Петербург, пр. Непокоренных, д.6, к.1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобилей "Газель"
Начальная цена
3 369 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием, а так же в соответствии с условиями проекта договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Склад продавца в г. Санкт-ПетербургеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЗАПАД
Адрес местонахождения
191180, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ЗАГОРОДНЫЙ, 35К3ЛИТЕРН,
191180, г. Санкт-Петербург, Загородный пр., д.35, к.3, лит.Н
Отсутствуют
50.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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