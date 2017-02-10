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    Главная / Торги / Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».

    Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.02.2017 11:0010.02.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП702110Дата и время окончания срока приема заявок « Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».п. РефтинскийПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП702110

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.02.2017 06:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Уведомление хим контроль РГРЭС

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕЛ РОССИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ

    Юридический адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,

    Почтовый адрес

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10

    Контактный телефон

    +7 34365 3-30-19

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    Elena.Osintseva@enel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Осинцева Елена Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    п. Рефтинский

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Закупки и тендеры Услуги по рекультивации и прочие услуги по утилизации отходов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    « Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    10.02.2017 11:00 GMT +310.02.2017 11:0010.02.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП702110Дата и время окончания срока приема заявок « Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».п. Рефтинский

    Дата и время вскрытия заявок

    10.02.2017 11:0010.02.2017 11:0010.02.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП702110Дата и время вскрытия заявок « Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».п. Рефтинский

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2017 21:5915.02.2017 21:5915.02.2017 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП702110Подведение итогов не позднее « Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».п. Рефтинский

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    15.02.201715.02.2017 21:5915.02.2017 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП702110Подведение итогов не позднее « Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».п. Рефтинский

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    « Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕЛ РОССИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ

    Адрес местонахождения

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,

    620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    39.00

    Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "« Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия»."

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