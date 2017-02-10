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Номер извещения
ГП702110
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.02.2017 06:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
Контактный телефон
+7 34365 3-30-19
Факс
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Адрес электронной почты
Elena.Osintseva@enel.com
Ф.И.О. контактного лица
Осинцева Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
п. Рефтинский
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« Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.02.2017 11:00 GMT +310.02.2017 11:0010.02.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП702110Дата и время окончания срока приема заявок « Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».п. Рефтинский
Дата и время вскрытия заявок
10.02.2017 11:0010.02.2017 11:0010.02.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП702110Дата и время вскрытия заявок « Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».п. Рефтинский
Подведение итогов не позднее
15.02.2017 21:5915.02.2017 21:5915.02.2017 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП702110Подведение итогов не позднее « Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».п. Рефтинский
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
« Оказание услуг по химико-аналитическому контролю технологических сред филиала "Рефтинская ГРЭС" ПАО «Энел Россия».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
Отсутствуют
39.00
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0