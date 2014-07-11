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    Главная / Торги / на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.07.2014 09:0011.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405330Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП405330

    Уникальный номер закупки

    76-А-ВЦ

    Номер закупки

    Наименование закупки

    на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в Извещение

    Изменения в извещении

    Аукционная документация

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное Общество Военторг
    Все закупки и тендеры АО Военторг

    Юридический адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Почтовый адрес

    119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23

    Контактный телефон

    +7 495 609-52-00 доб. 113

    Факс

    +7 495 609-52-13

    Адрес электронной почты

    zakupki@oaovoentorg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кобаладзе Тамара Давидовна

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы /

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.07.2014 09:00 GMT +311.07.2014 09:0011.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405330Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.07.2014 09:0015.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405330Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    17.07.2014 09:0017.07.2014 09:0017.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405330Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    18.07.2014 09:0018.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405330Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201418.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405330Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    Начальная цена

    541,13

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    257 115,80 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    257 115,80

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    938,1 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    . Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Щорса, д. № 16А. Этажность: 1, Литера: Г1. ;Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с приложением №3 проект договора аукционной докумнетации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 2

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.07.2014 09:00 GMT +311.07.2014 09:0011.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405330Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.07.2014 09:0015.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405330Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    17.07.2014 09:0017.07.2014 09:0017.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405330Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    18.07.2014 09:0018.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405330Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201418.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405330Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    Начальная цена

    168,74

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    35 317,30 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    35 317,30

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    209,30

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, стан. Аракчино. 1 этажный, инв. № 7938, лит. А.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с предметом договора приложение №3 к аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    Лот 3

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.07.2014 09:00 GMT +311.07.2014 09:0011.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405330Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    15.07.2014 09:0015.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405330Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Дата и время проведения

    17.07.2014 09:0017.07.2014 09:0017.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405330Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Подведение итогов не позднее

    18.07.2014 09:0018.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405330Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.07.201418.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405330Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"

    Начальная цена

    266,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    120 582,40 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    120 582,40

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    906,1 кв.м.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Пенза, ул. Маршала Крылова, дом 1. Этаж: 1,2, номера на поэтажном плане: 1 этаж-комнаты 5,6,6а, 2 этаж-комнаты 1-8,8а. , земельный участок.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора приложение №3 к аукционной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное Общество Военторг»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
    Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР

    Адрес местонахождения

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,

    620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    70.20.2

    Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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