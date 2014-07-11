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Номер извещения
ГП405330
Уникальный номер закупки
76-А-ВЦ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кобаладзе Тамара Давидовна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2014 09:00 GMT +311.07.2014 09:0011.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405330Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.07.2014 09:0015.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405330Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
17.07.2014 09:0017.07.2014 09:0017.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405330Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
18.07.2014 09:0018.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405330Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"
Начальная цена
541,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
257 115,80 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
938,1 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
. Республика Мордовия, Ковылкинский район, г. Ковылкино, ул. Щорса, д. № 16А. Этажность: 1, Литера: Г1. ;Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2014 09:00 GMT +311.07.2014 09:0011.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405330Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.07.2014 09:0015.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405330Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
17.07.2014 09:0017.07.2014 09:0017.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405330Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
18.07.2014 09:0018.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405330Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"
Начальная цена
168,74
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
35 317,30 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
209,30
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, стан. Аракчино. 1 этажный, инв. № 7938, лит. А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2014 09:00 GMT +311.07.2014 09:0011.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405330Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.07.2014 09:0015.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405330Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
17.07.2014 09:0017.07.2014 09:0017.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405330Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
18.07.2014 09:0018.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405330Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"
Начальная цена
266,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
120 582,40 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
906,1 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Пенза, ул. Маршала Крылова, дом 1. Этаж: 1,2, номера на поэтажном плане: 1 этаж-комнаты 5,6,6а, 2 этаж-комнаты 1-8,8а. , земельный участок.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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