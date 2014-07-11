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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП405328
Уникальный номер закупки
74-А-ВЦ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемьева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2014 09:00 GMT +311.07.2014 09:0011.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405328Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.07.2014 09:0015.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405328Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
17.07.2014 09:0017.07.2014 09:0017.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405328Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
18.07.2014 09:0018.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405328Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
293,43
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
22 770,17 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Общая площадь 77,6 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Нежилое помещение (магазин) № 1001, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Строителей, д. 19. Этаж 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2014 09:00 GMT +311.07.2014 09:0011.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405328Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.07.2014 09:0015.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405328Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
17.07.2014 09:0017.07.2014 09:0017.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405328Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
18.07.2014 09:0018.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405328Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
336,36
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
87 150,88 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Общая площадь 259,1 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Нежилое здание - магазин № 2, Россия, Челябинская область, г. Чебаркуль, ул. Елагина, 437-АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.07.2014 09:00 GMT +311.07.2014 09:0011.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405328Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.07.2014 09:0015.07.2014 09:0015.07.2014 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405328Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
17.07.2014 09:0017.07.2014 09:0017.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405328Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
18.07.2014 09:0018.07.2014 09:0018.07.2014 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405328Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
115,51
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
22 374,30 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Общая площадь 193,7 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Нежилое одноэтажное здание (магазин № 9), Россия, Челябинская область,Чебаркульский район, военный городок № 9 Бишкильского гарнизона, д. 80-А.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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