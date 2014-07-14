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Номер извещения
ГП405329
Уникальный номер закупки
75-А-ВЦ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
26.05.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кобаладзе Тамара Давидовна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.07.2014 15:00 GMT +314.07.2014 15:0014.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405329Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр" Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.07.2014 15:0016.07.2014 15:0016.07.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405329Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр" Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
18.07.2014 15:0018.07.2014 15:0018.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405329Дата и время проведения на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр" Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
21.07.2014 15:0021.07.2014 15:0021.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405329Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр" Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.07.201421.07.2014 15:0021.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405329Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр" Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"
Начальная цена
241,87
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
27 476,43 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
113,6 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Свердловская область, Камышловский район, п/о Порошино, д. 20. Этаж: 1. Номера на поэтажном плане: № 1-8.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.07.2014 15:00 GMT +314.07.2014 15:0014.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405329Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр" Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.07.2014 15:0016.07.2014 15:0016.07.2014 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП405329Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр" Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
18.07.2014 15:0018.07.2014 15:0018.07.2014 15:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП405329Дата и время проведения на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр" Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
21.07.2014 15:0021.07.2014 15:0021.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405329Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр" Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.07.201421.07.2014 15:0021.07.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405329Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр" Административные округа г Москвы /
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды с предоставлением права использования товарного знака (знака обслуживания) объекта недвижимого имущества ОАО "Военторг-Центр"
Начальная цена
118,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 450,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
88,90 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, Челябинская область, г. Троицк, ул. Военный Городок 3, д. 52. Этаж 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ЦЕНТР
Адрес местонахождения
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А,
620033, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ПРОЕЗЖАЯ, 9-А
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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