О выполнении комплекса работ по ограж-дению территории 2-х зон складирования на площадке контрольной сборки №2

Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту автомобильной и дорожно-строительной техники отечественного производства (Реконструкция системы сбора месторождений Надым-Пур-Тазовского региона / Капитальный ремонт МГ «Уренгой-Надым 1» / Рек. ЕСГ С-З региона для трансп. этансодерж. газа до Балтийского моря) для нужд ООО «ГСП-Механизация»