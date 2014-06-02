Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / сварочная проволока

    сварочная проволока

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь02.06.2014 12:0002.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405301Дата и время окончания срока приема заявок Св-08ГСМТ Ø4ммСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП405301

    Уникальный номер закупки

    26.05.2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    сварочная проволока

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    26.05.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    техническое задание

    извещение

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРСКИЕ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ИСМ

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ

    Контактный телефон

    +7 812 322-86-74

    Факс

    +7 812 322-84-10

    Адрес электронной почты

    Igor.Vikhrov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедев Александр Аркадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Проволока, цепи и пружины

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Св-08ГСМТ Ø4мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    02.06.2014 12:00 GMT +302.06.2014 12:0002.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405301Дата и время окончания срока приема заявок Св-08ГСМТ Ø4ммСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    02.06.2014 12:0002.06.2014 12:0002.06.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405301Дата и время вскрытия заявок Св-08ГСМТ Ø4ммСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    02.06.201402.06.2014 12:0002.06.2014 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405301Подведение итогов не позднее Св-08ГСМТ Ø4ммСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Св-08ГСМТ Ø4мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРСКИЕ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИСМ
    Все закупки и тендеры ИСМ

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.73

    Производство изделий из проволоки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Св-08ГСМТ Ø4мм"

    Кол-во: 2

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014250
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок Ду1400 (инв. № 441 ПАО «Газпром). Капитальный ремонт методом сплошной замены труб км 1241/505-1261/525 (20 км) Сосногорское ЛПУМГ» для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022-2023 годах.
    Выполнение работ по объекту «Газопровод СРТО-Торжок Ду1400 (инв. № 441 ПАО «Газпром)....
    593646
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    1 495 481 103
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013835
    Закупка дисков и электродов
    Закупка дисков и электродов
    591702
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 14:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ДСК АВТОБАН
    Закупка ДСК АВТОБАН № ГП237185
    Опоры освещения для объекта строительства "М-12 4-й этап".
    Опоры освещения для объекта строительства "М-12 4-й этап".
    593496
    Закупки корпоративных заказчиков
    Закупка ДСК АВТОБАН
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013607
    Закупка прокладок из полиамида
    Закупка прокладок из полиамида
    590804
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013927
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    Закупка оптич.кабеля и комплектующих(металлорукова, хомуты ит.д.)
    592077
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП012747
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    Закупка общестроительной продукции (крепеж, лента армирующая и прочее)
    586993
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 16:45(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Запрос предложений № АП014245
    Выполнение работ по химической обработке трассы для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022 году
    Выполнение работ по химической обработке трассы для нужд ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2022...
    593639
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    5 178 918
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211081232
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и строительно-монтажных работ (11)
    Выполнение работ по сбору исходных данных, выполнение проектных, изыскательских и...
    593595
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 13:59(GMT+03:00)
    37 490 726
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить