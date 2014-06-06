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    Главная / Торги / проектирование технического перевооружения покрасочной камеры цеха 33

    проектирование технического перевооружения покрасочной камеры цеха 33

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь06.06.2014 15:0006.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405284Дата и время окончания срока приема заявок 1. Разработать проект установки гидрофильтров на существующей окрасочной камере цеха 33 для обеспечения очистки отсасываемого воздуха от краски до требуемых ПДК. 2.Провести экспертизу промышленной безопасности проекта покрасочной камеры цеха №33. 3. Проект согласовать с ОАО «Уралмашзавод» ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП405284

    Уникальный номер закупки

    80

    Номер закупки

    Наименование закупки

    проектирование технического перевооружения покрасочной камеры цеха 33

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.05.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 912 208-42-27

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    a.pisanko@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Писанко Анатолий Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий

    Ключевые слова:

    проектирование

    Список лотов

    Лот 1

    1. Разработать проект установки гидрофильтров на существующей окрасочной камере цеха 33 для обеспечения очистки отсасываемого воздуха от краски до требуемых ПДК. 2.Провести экспертизу промышленной безопасности проекта покрасочной камеры цеха №33. 3. Проект согласовать с ОАО «Уралмашзавод»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    06.06.2014 15:00 GMT +306.06.2014 15:0006.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405284Дата и время окончания срока приема заявок 1. Разработать проект установки гидрофильтров на существующей окрасочной камере цеха 33 для обеспечения очистки отсасываемого воздуха от краски до требуемых ПДК. 2.Провести экспертизу промышленной безопасности проекта покрасочной камеры цеха №33. 3. Проект согласовать с ОАО «Уралмашзавод» Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    06.06.2014 15:0006.06.2014 15:0006.06.2014 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405284Дата и время вскрытия заявок 1. Разработать проект установки гидрофильтров на существующей окрасочной камере цеха 33 для обеспечения очистки отсасываемого воздуха от краски до требуемых ПДК. 2.Провести экспертизу промышленной безопасности проекта покрасочной камеры цеха №33. 3. Проект согласовать с ОАО «Уралмашзавод» Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2014 15:0016.06.2014 15:0016.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405284Подведение итогов не позднее 1. Разработать проект установки гидрофильтров на существующей окрасочной камере цеха 33 для обеспечения очистки отсасываемого воздуха от краски до требуемых ПДК. 2.Провести экспертизу промышленной безопасности проекта покрасочной камеры цеха №33. 3. Проект согласовать с ОАО «Уралмашзавод» Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201416.06.2014 15:0016.06.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405284Подведение итогов не позднее 1. Разработать проект установки гидрофильтров на существующей окрасочной камере цеха 33 для обеспечения очистки отсасываемого воздуха от краски до требуемых ПДК. 2.Провести экспертизу промышленной безопасности проекта покрасочной камеры цеха №33. 3. Проект согласовать с ОАО «Уралмашзавод» Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1. Разработать проект установки гидрофильтров на существующей окрасочной камере цеха 33 для обеспечения очистки отсасываемого воздуха от краски до требуемых ПДК. 2.Провести экспертизу промышленной безопасности проекта покрасочной камеры цеха №33. 3. Проект согласовать с ОАО «Уралмашзавод»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    документация на техническое перевооружение согласно ГОСТ Р; заключение экспертизы промышленной безопасности проекта, зарегистрированное в Уральском управлении Ростехнадзора, согласно приложенному техническому заданию. Требования поставки документации при выполнении работ: 1. Проектная и рабочая документация на электронном носителе – 1 экз. 2. Проектная и рабочая документация на бумажном носителе – 3 экз. 3. Заключение экспертизы – 1 экз. 4. Письмо Ростехнадзора о регистрации заключения ЭПБ – 1 экз. Срок выполнения работ до сентября 2014г Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт проектирования на оборудовании, указанном в техническом задании, подтвержденный референт-листом.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620012, Свердловская область, Екатеринбург, площадь Первой пятилетки 1, ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    оплата выполненных подрядчиком работ производится ОАО «Уралмашзавод» в размере, предусмотренном сметой, в сроки, которые установлены отдельными этапами согласованного графика, в течение 30 дней с момента сдачи-приемки выполненных работ.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.14

    Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

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