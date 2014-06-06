проектирование технического перевооружения покрасочной камеры цеха 33

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

документация на техническое перевооружение согласно ГОСТ Р; заключение экспертизы промышленной безопасности проекта, зарегистрированное в Уральском управлении Ростехнадзора, согласно приложенному техническому заданию. Требования поставки документации при выполнении работ: 1. Проектная и рабочая документация на электронном носителе – 1 экз. 2. Проектная и рабочая документация на бумажном носителе – 3 экз. 3. Заключение экспертизы – 1 экз. 4. Письмо Ростехнадзора о регистрации заключения ЭПБ – 1 экз. Срок выполнения работ до сентября 2014г Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт проектирования на оборудовании, указанном в техническом задании, подтвержденный референт-листом.