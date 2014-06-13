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    Главная / Торги / Амортизаторы

    Амортизаторы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.06.2014 23:3013.06.2014 23:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406030Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. ЧебоксарыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП406030

    Уникальный номер закупки

    7

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Амортизаторы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    03.06.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Закрытое Акционерное Общество Комплексное обеспечение
    Все закупки и тендеры ЗАО Комплексное обеспечение

    Юридический адрес

    121099, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, 11

    Почтовый адрес

    428022, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, проспект Мира, 1

    Контактный телефон

    +7 903 322-07-76

    Факс

    +7 8352 28-33-93

    Адрес электронной почты

    sn.kolcov@tplants.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Кольцов Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Чебоксары

    Закупки и тендеры Чувашская Республика

    Закупки и тендеры Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и полуприцепы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.06.2014 23:30 GMT +313.06.2014 23:3013.06.2014 23:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406030Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары

    Дата и время вскрытия заявок

    13.06.2014 23:3013.06.2014 23:3013.06.2014 23:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406030Дата и время вскрытия заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2014 16:3016.06.2014 16:3016.06.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406030Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    16.06.201416.06.2014 16:3016.06.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406030Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.

    Начальная цена

    102 801,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    АМОРТИЗАТОР ВАЗ 2101-2915006-0 2 - 360 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Чебоксары, проспект Мира, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа 30-45 календарных дней. Стоимость с учетом доставки до г. Чебоксары.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЗАО Комплексное обеспечение
    Все закупки и тендеры ЗАО Комплексное обеспечение

    Адрес местонахождения

    121099, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, 11

    428022, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, проспект Мира, 1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    34.20

    Производство автомобильных кузовов; производство прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими видами транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АМОРТИЗАТОР ВАЗ 2101-2915006-0 2"

    Кол-во: 360

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