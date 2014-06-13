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Номер извещения
ГП406030
Уникальный номер закупки
7
Наименование закупки
Амортизаторы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.06.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121099, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, 11
Почтовый адрес
428022, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, проспект Мира, 1
Контактный телефон
+7 903 322-07-76
Факс
+7 8352 28-33-93
Адрес электронной почты
sn.kolcov@tplants.com
Ф.И.О. контактного лица
Кольцов Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Чебоксары
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1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2014 23:30 GMT +313.06.2014 23:3013.06.2014 23:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП406030Дата и время окончания срока приема заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2014 23:3013.06.2014 23:3013.06.2014 23:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП406030Дата и время вскрытия заявок 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары
Подведение итогов не позднее
16.06.2014 16:3016.06.2014 16:3016.06.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406030Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
16.06.201416.06.2014 16:3016.06.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП406030Подведение итогов не позднее 1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц. Чебоксары
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется поставлять Покупателю продукцию производственно-технического назначения (далее по тексту – «Товар») в количестве, ассортименте и по ценам, согласованным и указанным Сторонами в Спецификациях, являющихся неотъемлемыми частями настоящего договора, а Покупатель обязуется принимать и оплачивать Товар в порядке и сроки определённые настоящим договором и указанных Спецификаций. 1.2. Поставщик гарантирует, что Товар принадлежит Поставщику на праве собственности и не является предметом требований третьих лиц.
Начальная цена
102 801,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
АМОРТИЗАТОР ВАЗ 2101-2915006-0 2 - 360 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Чебоксары, проспект Мира, 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Комплексное обеспечение
Все закупки и тендеры ЗАО Комплексное обеспечение
Адрес местонахождения
121099, Российская Федерация, Москва, Новинский бульвар, 11
428022, Российская Федерация, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксары, проспект Мира, 1
Отсутствуют
34.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 360
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