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    Главная / Торги / Кислота серная контактная техническая (1 сорт)

    Кислота серная контактная техническая (1 сорт)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2014 16:3029.05.2014 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405247Дата и время окончания срока приема заявок Кислота серная контактная техническая (1 сорт) 53 тонныЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП405247

    Уникальный номер закупки

    21

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кислота серная контактная техническая (1 сорт)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.05.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Южуралзолото Группа Компаний
    Все закупки и тендеры УК ЮГК

    Юридический адрес

    454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500

    Почтовый адрес

    454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500

    Контактный телефон

    +7 910 491-16-81

    Факс

    +7 495 287-08-05

    Адрес электронной почты

    m.kharin@ugold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харин Максим Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кислота серная контактная техническая (1 сорт) 53 тонны

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2014 16:30 GMT +329.05.2014 16:3029.05.2014 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405247Дата и время окончания срока приема заявок Кислота серная контактная техническая (1 сорт) 53 тонныЧелябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2014 16:3029.05.2014 16:3029.05.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405247Дата и время вскрытия заявок Кислота серная контактная техническая (1 сорт) 53 тонныЧелябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2014 15:0030.05.2014 15:0030.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405247Подведение итогов не позднее Кислота серная контактная техническая (1 сорт) 53 тонныЧелябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.05.201430.05.2014 15:0030.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405247Подведение итогов не позднее Кислота серная контактная техническая (1 сорт) 53 тонныЧелябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кислота серная контактная техническая (1 сорт) 53 тонны

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    53 тонны

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская область, г. ПластРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 30 днй

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК ЮГК
    Все закупки и тендеры УК ЮГК

    Адрес местонахождения

    454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DG

    ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислота серная контактная техническая (1 сорт)"

    Кол-во: 53

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