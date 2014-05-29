www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП405247
Уникальный номер закупки
21
Наименование закупки
Кислота серная контактная техническая (1 сорт)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.05.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Почтовый адрес
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Контактный телефон
+7 910 491-16-81
Факс
+7 495 287-08-05
Адрес электронной почты
m.kharin@ugold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Харин Максим Михайлович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кислота серная контактная техническая (1 сорт) 53 тонны
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2014 16:30 GMT +329.05.2014 16:3029.05.2014 16:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405247Дата и время окончания срока приема заявок Кислота серная контактная техническая (1 сорт) 53 тонныЧелябинск
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2014 16:3029.05.2014 16:3029.05.2014 16:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405247Дата и время вскрытия заявок Кислота серная контактная техническая (1 сорт) 53 тонныЧелябинск
Подведение итогов не позднее
30.05.2014 15:0030.05.2014 15:0030.05.2014 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405247Подведение итогов не позднее Кислота серная контактная техническая (1 сорт) 53 тонныЧелябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кислота серная контактная техническая (1 сорт) 53 тонны
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
53 тонны
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская область, г. ПластРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Отсутствуют
DG
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 53
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.