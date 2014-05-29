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    Главная / Торги / Кислота соляная синтетическая техническая марка А

    Кислота соляная синтетическая техническая марка А

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2014 18:0029.05.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405246Дата и время окончания срока приема заявок Кислота соляная синтетическая техническая марка А (140 тонн)ЧелябинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП405246

    Уникальный номер закупки

    20

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Кислота соляная синтетическая техническая марка А

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.05.2014 22:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания Южуралзолото Группа Компаний
    Все закупки и тендеры УК ЮГК

    Юридический адрес

    454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500

    Почтовый адрес

    454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500

    Контактный телефон

    +7 910 491-16-81

    Факс

    +7 495 287-08-05

    Адрес электронной почты

    m.kharin@ugold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Харин Максим Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Челябинск

    Закупки и тендеры Челябинская Область

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Кислота соляная синтетическая техническая марка А (140 тонн)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2014 18:00 GMT +329.05.2014 18:0029.05.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405246Дата и время окончания срока приема заявок Кислота соляная синтетическая техническая марка А (140 тонн)Челябинск

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2014 18:0029.05.2014 18:0029.05.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405246Дата и время вскрытия заявок Кислота соляная синтетическая техническая марка А (140 тонн)Челябинск

    Подведение итогов не позднее

    30.05.2014 14:0030.05.2014 14:0030.05.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405246Подведение итогов не позднее Кислота соляная синтетическая техническая марка А (140 тонн)Челябинск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.05.201430.05.2014 14:0030.05.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405246Подведение итогов не позднее Кислота соляная синтетическая техническая марка А (140 тонн)Челябинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кислота соляная синтетическая техническая марка А (140 тонн)

    Начальная цена

    1 800 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Кислота соляная синтетическая техническая марка А (140 тонн)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Челябинская область, г. ПластРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 30 дней

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК ЮГК
    Все закупки и тендеры УК ЮГК

    Адрес местонахождения

    454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    DG

    ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кислота соляная синтетическая техническая марка А"

    Кол-во: 140

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