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Номер извещения
ГП405246
Уникальный номер закупки
20
Наименование закупки
Кислота соляная синтетическая техническая марка А
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
20.05.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Почтовый адрес
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Контактный телефон
+7 910 491-16-81
Факс
+7 495 287-08-05
Адрес электронной почты
m.kharin@ugold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Харин Максим Михайлович
Место рассмотрения предложений
Челябинск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Кислота соляная синтетическая техническая марка А (140 тонн)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2014 18:00 GMT +329.05.2014 18:0029.05.2014 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405246Дата и время окончания срока приема заявок Кислота соляная синтетическая техническая марка А (140 тонн)Челябинск
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2014 18:0029.05.2014 18:0029.05.2014 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405246Дата и время вскрытия заявок Кислота соляная синтетическая техническая марка А (140 тонн)Челябинск
Подведение итогов не позднее
30.05.2014 14:0030.05.2014 14:0030.05.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405246Подведение итогов не позднее Кислота соляная синтетическая техническая марка А (140 тонн)Челябинск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кислота соляная синтетическая техническая марка А (140 тонн)
Начальная цена
1 800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Кислота соляная синтетическая техническая марка А (140 тонн)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Челябинская область, г. ПластРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
454087, Челябинская область, , Челябинск, Блюхера, д.69, офис 500
Отсутствуют
DG
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 140
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