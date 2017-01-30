www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП701380
Уникальный номер закупки
ДК0117
Наименование закупки
Закупка кормовых дожжей
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.01.2017 17:30
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 311-36-57
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
r.maloev@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малоев Роман Александрович
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Договор поставки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.01.2017 10:00 GMT +330.01.2017 10:0030.01.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП701380Дата и время окончания срока приема заявок Договор поставкиБрянск
Дата и время вскрытия заявок
30.01.2017 11:0030.01.2017 11:0030.01.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП701380Дата и время вскрытия заявок Договор поставкиБрянск
Подведение итогов не позднее
30.01.2017 12:0030.01.2017 12:0030.01.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП701380Подведение итогов не позднее Договор поставкиБрянск
Текущий статус
Вскрытие конвертов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Договор поставки
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Потребность на Февраль - 300 тонн
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская обл., Трубчевский район, пос. ПрогрессРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Отсутствуют
01.42.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 300