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Номер извещения
ГП405224
Уникальный номер закупки
20\05\2014
Наименование закупки
сварочная проволока
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
20.05.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,
Почтовый адрес
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ
Контактный телефон
+7 812 322-86-74
Факс
+7 812 322-84-10
Адрес электронной почты
Igor.Vikhrov@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Лебедев Александр Аркадьевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2014 12:00 GMT +326.05.2014 12:0026.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405224Дата и время окончания срока приема заявок Св-04Х19Н11М3 Ø2ммСв-04Х19Н11М3 Ø3ммСв-04Х19Н11М3 Ø4ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø2ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø3ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø4ммСв-07Х25Н13 Ø3ммСв-07Х25Н13 Ø4ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø2ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø3ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø4ммСв-08ХМАА-ВИ Ø3ммСв-08ХМАА-ВИ Ø4ммСв-08А Ø3ммСв-08А Ø4ммСв-08АА Ø3ммСв-08АА Ø4ммСв-08Г2С Ø2ммСв-06АА Ø4ммСв-10ХМФТУ-А Ø4ммСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2014 12:0026.05.2014 12:0026.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405224Дата и время вскрытия заявок Св-04Х19Н11М3 Ø2ммСв-04Х19Н11М3 Ø3ммСв-04Х19Н11М3 Ø4ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø2ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø3ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø4ммСв-07Х25Н13 Ø3ммСв-07Х25Н13 Ø4ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø2ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø3ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø4ммСв-08ХМАА-ВИ Ø3ммСв-08ХМАА-ВИ Ø4ммСв-08А Ø3ммСв-08А Ø4ммСв-08АА Ø3ммСв-08АА Ø4ммСв-08Г2С Ø2ммСв-06АА Ø4ммСв-10ХМФТУ-А Ø4ммСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
26.05.201426.05.2014 23:0026.05.2014 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405224Подведение итогов не позднее Св-04Х19Н11М3 Ø2ммСв-04Х19Н11М3 Ø3ммСв-04Х19Н11М3 Ø4ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø2ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø3ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø4ммСв-07Х25Н13 Ø3ммСв-07Х25Н13 Ø4ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø2ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø3ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø4ммСв-08ХМАА-ВИ Ø3ммСв-08ХМАА-ВИ Ø4ммСв-08А Ø3ммСв-08А Ø4ммСв-08АА Ø3ммСв-08АА Ø4ммСв-08Г2С Ø2ммСв-06АА Ø4ммСв-10ХМФТУ-А Ø4ммСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Св-04Х19Н11М3 Ø2ммСв-04Х19Н11М3 Ø3ммСв-04Х19Н11М3 Ø4ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø2ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø3ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø4ммСв-07Х25Н13 Ø3ммСв-07Х25Н13 Ø4ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø2ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø3ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø4ммСв-08ХМАА-ВИ Ø3ммСв-08ХМАА-ВИ Ø4ммСв-08А Ø3ммСв-08А Ø4ммСв-08АА Ø3ммСв-08АА Ø4ммСв-08Г2С Ø2ммСв-06АА Ø4ммСв-10ХМФТУ-А Ø4мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,
196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ
Отсутствуют
28.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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Кол-во: 7
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