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    Главная / Торги / сварочная проволока

    сварочная проволока

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2014 12:0026.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405224Дата и время окончания срока приема заявок Св-04Х19Н11М3 Ø2ммСв-04Х19Н11М3 Ø3ммСв-04Х19Н11М3 Ø4ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø2ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø3ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø4ммСв-07Х25Н13 Ø3ммСв-07Х25Н13 Ø4ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø2ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø3ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø4ммСв-08ХМАА-ВИ Ø3ммСв-08ХМАА-ВИ Ø4ммСв-08А Ø3ммСв-08А Ø4ммСв-08АА Ø3ммСв-08АА Ø4ммСв-08Г2С Ø2ммСв-06АА Ø4ммСв-10ХМФТУ-А Ø4ммСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП405224

    Уникальный номер закупки

    20\05\2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    сварочная проволока

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.05.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    извещение

    техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРСКИЕ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
    Все закупки и тендеры ИСМ

    Юридический адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,

    Почтовый адрес

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ

    Контактный телефон

    +7 812 322-86-74

    Факс

    +7 812 322-84-10

    Адрес электронной почты

    Igor.Vikhrov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лебедев Александр Аркадьевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Проволока, цепи и пружины

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Св-04Х19Н11М3 Ø2ммСв-04Х19Н11М3 Ø3ммСв-04Х19Н11М3 Ø4ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø2ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø3ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø4ммСв-07Х25Н13 Ø3ммСв-07Х25Н13 Ø4ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø2ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø3ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø4ммСв-08ХМАА-ВИ Ø3ммСв-08ХМАА-ВИ Ø4ммСв-08А Ø3ммСв-08А Ø4ммСв-08АА Ø3ммСв-08АА Ø4ммСв-08Г2С Ø2ммСв-06АА Ø4ммСв-10ХМФТУ-А Ø4мм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2014 12:00 GMT +326.05.2014 12:0026.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405224Дата и время окончания срока приема заявок Св-04Х19Н11М3 Ø2ммСв-04Х19Н11М3 Ø3ммСв-04Х19Н11М3 Ø4ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø2ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø3ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø4ммСв-07Х25Н13 Ø3ммСв-07Х25Н13 Ø4ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø2ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø3ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø4ммСв-08ХМАА-ВИ Ø3ммСв-08ХМАА-ВИ Ø4ммСв-08А Ø3ммСв-08А Ø4ммСв-08АА Ø3ммСв-08АА Ø4ммСв-08Г2С Ø2ммСв-06АА Ø4ммСв-10ХМФТУ-А Ø4ммСанкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2014 12:0026.05.2014 12:0026.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405224Дата и время вскрытия заявок Св-04Х19Н11М3 Ø2ммСв-04Х19Н11М3 Ø3ммСв-04Х19Н11М3 Ø4ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø2ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø3ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø4ммСв-07Х25Н13 Ø3ммСв-07Х25Н13 Ø4ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø2ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø3ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø4ммСв-08ХМАА-ВИ Ø3ммСв-08ХМАА-ВИ Ø4ммСв-08А Ø3ммСв-08А Ø4ммСв-08АА Ø3ммСв-08АА Ø4ммСв-08Г2С Ø2ммСв-06АА Ø4ммСв-10ХМФТУ-А Ø4ммСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    26.05.201426.05.2014 23:0026.05.2014 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405224Подведение итогов не позднее Св-04Х19Н11М3 Ø2ммСв-04Х19Н11М3 Ø3ммСв-04Х19Н11М3 Ø4ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø2ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø3ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø4ммСв-07Х25Н13 Ø3ммСв-07Х25Н13 Ø4ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø2ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø3ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø4ммСв-08ХМАА-ВИ Ø3ммСв-08ХМАА-ВИ Ø4ммСв-08А Ø3ммСв-08А Ø4ммСв-08АА Ø3ммСв-08АА Ø4ммСв-08Г2С Ø2ммСв-06АА Ø4ммСв-10ХМФТУ-А Ø4ммСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Св-04Х19Н11М3 Ø2ммСв-04Х19Н11М3 Ø3ммСв-04Х19Н11М3 Ø4ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø2ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø3ммСв-08Х19Н10Г2Б Ø4ммСв-07Х25Н13 Ø3ммСв-07Х25Н13 Ø4ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø2ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø3ммСв-10Х16Н25АМ6 Ø4ммСв-08ХМАА-ВИ Ø3ммСв-08ХМАА-ВИ Ø4ммСв-08А Ø3ммСв-08А Ø4ммСв-08АА Ø3ммСв-08АА Ø4ммСв-08Г2С Ø2ммСв-06АА Ø4ммСв-10ХМФТУ-А Ø4мм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЖОРСКИЕ СВАРОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИСМ
    Все закупки и тендеры ИСМ

    Адрес местонахождения

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ,

    196650, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г КОЛПИНО, ТЕР ИЖОРСКИЙ ЗАВОД, ДОМ 67, ЛИТЕРА БХ

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28.73

    Производство изделий из проволоки

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Св-04Х19Н11М3 Ø2мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Св-04Х19Н11М3 Ø3мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Св-04Х19Н11М3 Ø4мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Св-08Х19Н10Г2Б Ø2мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Св-08Х19Н10Г2Б Ø3мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 6"

    "Св-08Х19Н10Г2Б Ø4мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Св-07Х25Н13 Ø3мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Св-07Х25Н13 Ø4мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Св-10Х16Н25АМ6 Ø2мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Св-10Х16Н25АМ6 Ø3мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Св-10Х16Н25АМ6 Ø4мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "Св-08ХМАА-ВИ Ø3мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Св-08ХМАА-ВИ Ø4мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Св-08А Ø3мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Св-08А Ø4мм"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Св-08АА Ø3мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 17"

    "Св-08АА Ø4мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Св-08Г2С Ø2мм"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Св-06АА Ø4мм"

    Кол-во: 11

    "Позиция 20"

    "Св-10ХМФТУ-А Ø4мм"

    Кол-во: 7

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