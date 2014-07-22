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    Главная / Торги / Клининг терминала «А»

    Клининг терминала «А»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401170775Дата и время окончания срока приема заявок Клининг терминала «А»ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401170775

    Уникальный номер закупки

    228

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Клининг терминала «А»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    20.05.2014 13:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Решение о продлении

    Решение о продлении

    Решение о продлении

    Документация версия 4

    Решение об отмене

    Документация версия 2

    Документация версия 3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Управляющая компания Аэропорты Регионов
    Все закупки и тендеры АО УК Аэропорты Регионов

    Юридический адрес

    115054, Российская Федерация, Москва, Валовая, 26

    Почтовый адрес

    620025, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Спутников, 6

    Контактный телефон

    +7 343 345-39-10

    Факс

    +7 343 345-36-25

    Адрес электронной почты

    zakupki@ar-management.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ведрова Полина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Услуги по чистке и уборке зданий и промышленной уборке прочие

    Ключевые слова:

    клининг

    Список лотов

    Лот 1

    Клининг терминала «А»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.07.2014 09:00 GMT +322.07.2014 09:0022.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401170775Дата и время окончания срока приема заявок Клининг терминала «А»Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    22.07.2014 14:0022.07.2014 14:0022.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401170775Дата и время вскрытия заявок Клининг терминала «А»Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    31.07.2014 14:0031.07.2014 14:0031.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401170775Подведение итогов не позднее Клининг терминала «А»Екатеринбург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    31.07.201431.07.2014 14:0031.07.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401170775Подведение итогов не позднее Клининг терминала «А»Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Клининг терминала «А»

    Начальная цена

    8 674 465,20

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    433 723,26 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    433 723,26

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
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    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    38 045.9 м.кв.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    620025, г. Екатеринбург, пл. Бахчиванджи 1, терминал «А»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки - Круглосуточно в течение одного года - с 01.10.2014 г. по 30.09.2015 г. Безналичный расчет; Ежемесячно, после подписания акта выполненных работ в конце текущего месяца.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика


    Все закупки и тендеры

    Адрес местонахождения

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.70

    Чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств

    Документация лота

    Документация версия 2

    28.09.2016

    Документация версия 3

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

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