Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки - Круглосуточно в течение одного года - с 01.10.2014 г. по 30.09.2015 г. Безналичный расчет; Ежемесячно, после подписания акта выполненных работ в конце текущего месяца.