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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП701320
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оборудования для обогатительной фабрики
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
16.01.2017 17:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 495 662-39-90 доб. 348
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
naumov@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наумов Василий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Реализация оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.11.2017 17:00 GMT +330.11.2017 17:0030.11.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП701320Дата и время окончания срока приема заявок Реализация оборудованияМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.12.2017 17:0031.12.2017 17:0031.12.2017 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП701320Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация оборудованияМосква
Дата и время проведения
31.12.2017 18:0031.12.2017 18:0031.12.2017 18:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП701320Дата и время проведения Реализация оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
01.01.2018 17:0001.01.2018 17:0001.01.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП701320Подведение итогов не позднее Реализация оборудованияМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация оборудования
Начальная цена
284 583 588,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12365
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Товар находится в г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Отсутствуют
B
C
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 48
Кол-во: 8
Кол-во: 124
Кол-во: 12000
Реализация оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.11.2017 17:00 GMT +330.11.2017 17:0030.11.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП701320Дата и время окончания срока приема заявок Реализация оборудованияМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.12.2017 17:0031.12.2017 17:0031.12.2017 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП701320Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация оборудованияМосква
Дата и время проведения
31.12.2017 18:0031.12.2017 18:0031.12.2017 18:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП701320Дата и время проведения Реализация оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
01.01.2018 17:0001.01.2018 17:0001.01.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП701320Подведение итогов не позднее Реализация оборудованияМосква
Текущий статус
Рассмотрение первых частей заявок
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Реализация оборудования
Начальная цена
284 583 588,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
12365
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Товар находится в г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Отсутствуют
B
C
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 150
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 48
Кол-во: 8
Кол-во: 124
Кол-во: 12000