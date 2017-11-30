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    Главная / Торги / Оборудования для обогатительной фабрики

    Оборудования для обогатительной фабрики

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.11.2017 17:0030.11.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП701320Дата и время окончания срока приема заявок Реализация оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП701320

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оборудования для обогатительной фабрики

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.01.2017 17:11

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Перечень оборудования для реализации.

    Паспорт на оборудование

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 495 662-39-90 доб. 348

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    naumov@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумов Василий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Продукция горнодобывающих производств

    Закупки и тендеры Продукция обрабатывающих производств

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Реализация оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.11.2017 17:00 GMT +330.11.2017 17:0030.11.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП701320Дата и время окончания срока приема заявок Реализация оборудованияМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.12.2017 17:0031.12.2017 17:0031.12.2017 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП701320Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация оборудованияМосква

    Дата и время проведения

    31.12.2017 18:0031.12.2017 18:0031.12.2017 18:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП701320Дата и время проведения Реализация оборудованияМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.01.2018 17:0001.01.2018 17:0001.01.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП701320Подведение итогов не позднее Реализация оборудованияМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    01.01.201801.01.2018 17:0001.01.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП701320Подведение итогов не позднее Реализация оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация оборудования

    Начальная цена

    284 583 588,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12365

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар находится в г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Обговариваются дополнительно
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    B

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Форсунки латунь"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Дуговое сито микста Модель SSB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Дуговое сито спиральных сепараторов Модель SSB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Грохот концентрата тяжел 8х20SD многонаклонный на пружинах"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Дешламационный грохот 8х20DD многонаклонный на пружинах"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Грохот микста 8*16SD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Флокулятор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Шкаф управл установкой приготовлени флокулянтов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Шкаф управл установкой приготовлени флокулянтов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Система приготовления и дозирования флокулнтов Mixfloc"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Шкаф управления флокулято"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Миксер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Ленточные фильтр прессы WXG-3.0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Шкаф управления фильтр-пр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Статический сгуститель сцентральным приводом THS32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Привод статистического сгустителя WR15551-2 и 3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Шкаф управления статического сгустителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Шкаф управления центрифуги"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Осадительно- фильтрующая центрифуга "Декантер" модель 44132"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Электродвигатель 375 кВТ,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Гидроциклон сгущения подпиточной суспензии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Батарея гидроциклонов классификаторов 1 блок из 24 циклонов"

    Кол-во: 48

    "Позиция 23"

    "Гидроциклоны классификаты модель 14В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Футеровка "Строунхард" в бочках"

    Кол-во: 124

    "Позиция 25"

    "Футеровка (плитка)"

    Кол-во: 12000

    Лот 1

    Реализация оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.11.2017 17:00 GMT +330.11.2017 17:0030.11.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП701320Дата и время окончания срока приема заявок Реализация оборудованияМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    31.12.2017 17:0031.12.2017 17:0031.12.2017 17:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП701320Дата окончания срока рассмотрения заявок Реализация оборудованияМосква

    Дата и время проведения

    31.12.2017 18:0031.12.2017 18:0031.12.2017 18:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП701320Дата и время проведения Реализация оборудованияМосква

    Подведение итогов не позднее

    01.01.2018 17:0001.01.2018 17:0001.01.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП701320Подведение итогов не позднее Реализация оборудованияМосква

    Текущий статус

    Рассмотрение первых частей заявок

    Дата подведения итогов

    01.01.201801.01.2018 17:0001.01.2018 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП701320Подведение итогов не позднее Реализация оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Реализация оборудования

    Начальная цена

    284 583 588,27

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    12365

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар находится в г. НерюнгриРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Обговариваются дополнительно
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    B

    ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

    C

    ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

    G

    ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Форсунки латунь"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Дуговое сито микста Модель SSB"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Дуговое сито спиральных сепараторов Модель SSB"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Грохот концентрата тяжел 8х20SD многонаклонный на пружинах"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Дешламационный грохот 8х20DD многонаклонный на пружинах"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Грохот микста 8*16SD"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Флокулятор"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Шкаф управл установкой приготовлени флокулянтов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Шкаф управл установкой приготовлени флокулянтов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Система приготовления и дозирования флокулнтов Mixfloc"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Шкаф управления флокулято"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Миксер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Ленточные фильтр прессы WXG-3.0"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Шкаф управления фильтр-пр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 15"

    "Статический сгуститель сцентральным приводом THS32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "Привод статистического сгустителя WR15551-2 и 3"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Шкаф управления статического сгустителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "Шкаф управления центрифуги"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Осадительно- фильтрующая центрифуга "Декантер" модель 44132"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Электродвигатель 375 кВТ,"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Гидроциклон сгущения подпиточной суспензии"

    Кол-во: 1

    "Позиция 22"

    "Батарея гидроциклонов классификаторов 1 блок из 24 циклонов"

    Кол-во: 48

    "Позиция 23"

    "Гидроциклоны классификаты модель 14В"

    Кол-во: 8

    "Позиция 24"

    "Футеровка "Строунхард" в бочках"

    Кол-во: 124

    "Позиция 25"

    "Футеровка (плитка)"

    Кол-во: 12000

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    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
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