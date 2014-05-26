Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»

    Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2014 12:0026.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405183Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП405183

    Уникальный номер закупки

    01-ЗП/УИЭ/544/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2014 00:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект договора

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Подведение итогов

    Подведение итогов

    Документация запрос предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Инновационные нефтегазовые технологии
    Все закупки и тендеры ИНГТ

    Юридический адрес

    107014, Российская Федерация, Москва, Остроумовская Б., 12офис20

    Почтовый адрес

    117342, Российская Федерация, Москва, Обручева, 36 корп. 2

    Контактный телефон

    +7 495 995-07-29

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.ochkin@iogt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Егурцов Сергей Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Услуги водного транспорта

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2014 12:00 GMT +326.05.2014 12:0026.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405183Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2014 13:0026.05.2014 13:0026.05.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405183Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»Москва

    Подведение итогов не позднее

    05.06.2014 18:0005.06.2014 18:0005.06.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    05.06.201405.06.2014 18:0005.06.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»

    Начальная цена

    5 900 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с условием договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИНГТ
    Все закупки и тендеры ИНГТ

    Адрес местонахождения

    107014, Российская Федерация, Москва, Остроумовская Б., 12офис20

    117342, Российская Федерация, Москва, Обручева, 36 корп. 2

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    61

    Деятельность водного транспорта

    Документация лота

    Документация запрос предложений

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    «ГСП-Механизация»
    Попозиционная № АП013682
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту автомобильной и дорожно-строительной техники отечественного производства (Этап 6.9.1. Лупинги МГ «Сила Сибири») для нужд ООО «ГСП-Механизация»
    Оказание услуг по диагностике, техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту...
    591081
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Конкурентный отбор № АП014219
    Оказание услуг по приему, хранению, отпуску и изготовлению топлива с улучшенными характеристиками в Челябинской области
    Оказание услуг по приему, хранению, отпуску и изготовлению топлива с улучшенными...
    593535
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новосибирская область
    ГЭХ Закупки
    Конкурентный отбор № 32211080606
    КО №1169/КО - Поставка деаэраторов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром теплоэнерго Киров»
    КО №1169/КО - Поставка деаэраторов для нужд Общество с ограниченной ответственностью «Газпром...
    593529
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 068 021
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237169
    106/28.01.22/КО/Э Поставка преобразователей термоэлектрических
    106/28.01.22/КО/Э Поставка преобразователей термоэлектрических
    593513
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    905 716
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП014218
    Закупка грозоразрядников (разрядники разделительные взрывозащищенные)
    Закупка грозоразрядников (разрядники разделительные взрывозащищенные)
    593530
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ВОЛТАЙР-ПРОМ
    тендер № ГП237168
    Открытый тендер на право заключения договора поставки специальной техники
    Открытый тендер на право заключения договора поставки специальной техники
    593525
    Закупки корпоративных заказчиков
    тендер
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.03.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    СГК-1
    Попозиционная № АП013327
    Поставка запасных частей для автокранов КС- 45717–1 на объект строительства МГ «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лупинги для нужд ООО «СГК-1»
    Поставка запасных частей для автокранов КС- 45717–1 на объект строительства МГ «Сила Сибири»...
    589745
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    СГК-1
    Попозиционная № АП013069
    Поставка запасных частей для автокрана Terex RT 230–1 на объект строительства МГ «Сила Сибири» Этап 5.2. КС-2 Олекминская для нужд ООО «СГК-1»
    Поставка запасных частей для автокрана Terex RT 230–1 на объект строительства МГ «Сила Сибири»...
    588574
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить