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Номер извещения
ГП405183
Уникальный номер закупки
01-ЗП/УИЭ/544/2014
Наименование закупки
Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107014, Российская Федерация, Москва, Остроумовская Б., 12офис20
Почтовый адрес
117342, Российская Федерация, Москва, Обручева, 36 корп. 2
Контактный телефон
+7 495 995-07-29
Факс
Адрес электронной почты
a.ochkin@iogt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Егурцов Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2014 12:00 GMT +326.05.2014 12:0026.05.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП405183Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2014 13:0026.05.2014 13:0026.05.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП405183Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»Москва
Подведение итогов не позднее
05.06.2014 18:0005.06.2014 18:0005.06.2014 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП405183Подведение итогов не позднее Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по фрахтованию судна с экипажем для проведения экологического мониторинга для нужд ООО «ИНГТ»
Начальная цена
5 900 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
107014, Российская Федерация, Москва, Остроумовская Б., 12офис20
117342, Российская Федерация, Москва, Обручева, 36 корп. 2
Отсутствуют
61
Документация лота
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