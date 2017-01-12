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Номер извещения
ГП701081
Уникальный номер закупки
633
Наименование закупки
Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевит
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.01.2017 10:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70060
Факс
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Адрес электронной почты
m.pozharskaya@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пожарская Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле кормами для животных Эта группировка не включает: - услуги по оптовой торговле кормами для домашних животных, см. 46.38.29.110
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевит
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2017 16:00 GMT +312.01.2017 16:0012.01.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП701081Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2017 16:0012.01.2017 16:0012.01.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП701081Дата и время вскрытия заявок Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Подведение итогов не позднее
27.02.2017 17:0027.02.2017 17:0027.02.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП701081Подведение итогов не позднее Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевит
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прикрепленной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Отсутствуют
46.21.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 12700
Кол-во: 1180
Кол-во: 17850
Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевит
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2017 16:00 GMT +312.01.2017 16:0012.01.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП701081Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Дата и время вскрытия заявок
12.01.2017 16:0012.01.2017 16:0012.01.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП701081Дата и время вскрытия заявок Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Подведение итогов не позднее
27.02.2017 17:0027.02.2017 17:0027.02.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП701081Подведение итогов не позднее Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевит
Начальная цена
436 688,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прикрепленной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Отсутствуют
46.21.14
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17850
Кол-во: 1180
Кол-во: 12700