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    Главная / Торги / Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевит

    Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевит

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2017 16:0012.01.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП701081Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП701081

    Уникальный номер закупки

    633

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевит

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.01.2017 10:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма типовой спецификации

    Форма типового договора

    Сопроводительная документация по срокам и условиям поставки

    Форма для подачи заявки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00 доб. 70060

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    m.pozharskaya@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Пожарская Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле кормами для животных Эта группировка не включает: - услуги по оптовой торговле кормами для домашних животных, см. 46.38.29.110

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевит

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2017 16:00 GMT +312.01.2017 16:0012.01.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП701081Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2017 16:0012.01.2017 16:0012.01.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП701081Дата и время вскрытия заявок Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Подведение итогов не позднее

    27.02.2017 17:0027.02.2017 17:0027.02.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП701081Подведение итогов не позднее Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.02.201727.02.2017 17:0027.02.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП701081Подведение итогов не позднее Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевит

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прикрепленной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прикрепленной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.21.14

    Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мука зародышей пшеницы «Элевит»"

    Кол-во: 12700

    "Позиция 2"

    "Заменитель цельного молока «Каша крутая»"

    Кол-во: 1180

    "Позиция 3"

    "Заменитель цельного молока для поросят"

    Кол-во: 17850

    Лот 1

    Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевит

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2017 16:00 GMT +312.01.2017 16:0012.01.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП701081Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Дата и время вскрытия заявок

    12.01.2017 16:0012.01.2017 16:0012.01.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП701081Дата и время вскрытия заявок Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Подведение итогов не позднее

    27.02.2017 17:0027.02.2017 17:0027.02.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП701081Подведение итогов не позднее Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    27.02.201727.02.2017 17:0027.02.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП701081Подведение итогов не позднее Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевитг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка ЗЦМ+Каша Крутая+Элевит

    Начальная цена

    436 688,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прикрепленной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно прикрепленной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
    Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    46.21.14

    Торговля оптовая кормами для сельскохозяйственных животных

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Заменитель цельного молока для поросят"

    Кол-во: 17850

    "Позиция 2"

    "Заменитель цельного молока «Каша крутая»"

    Кол-во: 1180

    "Позиция 3"

    "Мука зародышей пшеницы «Элевит»"

    Кол-во: 12700

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